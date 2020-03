Poolse trucker zwalpt over E40 met lege fles vodka naast zich KBD - LDO - TVP

06 maart 2020

11u51

Bron: Eigen berichtgeving 0 Deze week in de politierechtbank Een Poolse trucker is in Aalst bij verstek veroordeeld tot een levenslang rijverbod. Hij reed al zwalpend op de E40 en had een lege fles vodka naast zich. Een automobilist op de terugweg van Batibouw 2019 kreeg in Halle een cynische veeg uit de pan na te zijn betrapt met cocaïne én met 1,82 promille. Een twintiger moest in Oudenaarde uitleggen waarom hij zijn botsing met een geparkeerde auto in de schoenen van zijn vader heeft trachten te schuiven. Dit en meer trok deze week de aandacht van onze regiojournalisten in de Vlaamse politierechtbanken.

De wegpolitie merkte de Poolse vrachtwagenchauffeur op de E40 ter hoogte van Aalst op. De man zwalpte met zijn tientonner van links naar rechts toen de agenten hem konden staande houden. Onmiddellijk merkten de agenten de lege fles vodka op naast hem in de cabine van zijn vrachtwagen.



Als bij wonder gebeurden er geen ongevallen. De Pool werd meteen gecontroleerd en had maar liefst 2,16 promille alcohol, gelijk aan ongeveer tien glazen, in zijn bloed. Hij kwam niet opdagen in de rechtbank. De chauffeur was nog nooit eerder veroordeeld, maar de politierechtbank maakte meteen komaf met zijn rijbewijs en verklaarde hem ook ongeschikt om nog te rijden.



Omdat de bestuurder in Polen woont, wordt hij geseind in ons land. Van zodra hij met een vrachtwagen op Belgische bodem komt rijden en de politie hem controleert, wacht hem een nieuwe veroordeling. (KBD)

“Meteen betrapt na één keer snuiven? Wij hebben de beste politie ter wereld!”

Twee mannen stonden elk afzonderlijk voor de politierechter nadat ze op 23 februari 2019 in het Vlaams-Brabantse Beersel betrapt werden op rijden onder invloed van zowel cocaïne als alcohol. Een van de twee kreeg een alcoholslot opgelegd.

De twee kwamen van de bouwbeurs Batibouw. Een van de twee werd betrapt met 1,82 promille in het bloed en bleek ook onder invloed te zijn van cocaïne. Een cocktail die de politierechter levensgevaarlijk achter het stuur noemde. Volgens de beklaagde gebeurde dat maar één keer, omdat hij was blijven plakken na Batibouw. “Straf!”, sprak de rechter cynisch. “Je snuift één keer en ze pakken u. Wij hebben de beste politie van de wereld.” De uitspraak van de rechter was minder cynisch: een rijverbod van twee maanden en een alcoholslot voor een jaar. Daarbij komt een boete van 2.000 euro waarvan 1.000 euro met uitstel, maar de kosten van het alcoholslot mogen in mindering gebracht worden.

Een andere loodgieter die met dezelfde cocktail na Batibouw betrapt werd, kwam er beter vanaf. Hij had 1,31 promille in het bloed en zei ook dat het uitzonderlijk gebeurd was. De man kreeg een boete van 1.600 euro waarvan de helft met uitstel, een rijverbod van twee maanden en hij moet slagen voor medische en psychologische proeven. (TVP)

27-jarige wijst vader aan als brokkenpiloot, maar zat zelf achter stuur: 53 dagen rijverbod

Een 27-jarige bestuurder uit het Oost-Vlaamse Zwalm heeft in de politierechtbank moeten uitleggen waarom hij na een botsing met een geparkeerde auto de schuld in de schoenen van zijn vader heeft trachten te schuiven.

De man was zijn vader aan het helpen door folders rond te brengen toen hij besloot even te stoppen bij een vriend. Daar dronk hij wat alcohol, waarna hij zijn weg verder zette. Onder invloed reed hij vervolgens tegen een geparkeerde wagen. Hij belde zijn vader, die hem uit de nood kwam helpen. Omdat ze de eigenaar van de aangereden auto niet konden vinden, lieten ze een briefje achter. Daarin lieten ze uitschijnen dat de vader de aanrijding had veroorzaakt. Tijdens het verhoor van de politie kwamen ze daar wel op terug. De zoon, die vrachtwagenchauffeur is, was naar eigen zeggen bang om zijn rijbewijs te verliezen.

De politierechter legt de man een boete van 1.800 euro en een rijverbod van 53 dagen op. De bestuurder mag wel nog met de vrachtwagen rijden tijdens het rijverbod. (LDO)



Dronken man kruipt achter stuur om naar apotheker te gaan voor ziek zoontje

Erik M. uit Denderleeuw moest zich deze week verantwoorden in de rechtbank van Aalst nadat hij al zwalpend in het centrum van Denderleeuw aan de kant werd gezet. Hij bleek toen meer dan 2 promille in zijn bloed te hebben en was op weg naar de apotheker van wacht.

De man ontkende de feiten niet. “Mijn zoontje was ziek en ik moest medicatie voor hem halen”, vertelde M. “Ik had inderdaad al wat gedronken, maar besloot toch gewoon naar de apotheek te rijden.” De politierechter vroeg zich vooral af waarom zijn vrouw hem niet uit de nood kon helpen, maar daar kwam weinig reactie op.

De politierechter veroordeelde hem uiteindelijk tot een geldboete van 1.600 euro en een rijverbod van drie maanden. Hij moet ook al zijn examens opnieuw afleggen en krijgt voor 18 maanden een alcoholslot opgelegd. De boete en de kosten die hij moet betalen worden wel afgetrokken van de huur van het alcoholslot. (KBD)

Rechter hard voor geflitste man: “Doodrijder”

De Halse politierechter was deze week hard voor een man die op 28 juni 2018 geflitst werd in de Alfons Gossetlaan in Groot-Bijgaarden. De man kreeg een boete en een rijverbod.

De beklaagde werd met zijn Audi A3 geflitst aan 90 kilometer per uur terwijl er maar vijftig kilometer per uur is toegelaten. Hij werd ook onmiddellijk onderschept, waardoor zijn rijbewijs voor vijftien dagen werd ingetrokken. De rechter tilde zwaar aan de feiten omdat er een aaneensluiting van opritten van firma’s is.

De advocaat probeerde nog te sussen door te stellen dat zijn cliënt geen hardrijder is. “Nee, maar wel een doodrijder”, sprak rechter Johan Van Laethem. “Bij een aanrijding aan meer dan tachtig kilometer per uur is het bewezen dat een zwakke weggebruiker geen enkele kans op overleven heeft.”

De man kreeg een boete van 600 euro, waarvan 240 euro met uitstel te betalen is. Daarnaast moet hij zijn auto nog tien dagen in het weekend en op feestdagen aan de kant laten staan. (TVP)

Twee maanden rijverbod voor 25-jarige die het te bont maakt na nieuwjaarsreceptie

Een bestuurder van 25 jaar die het iets te bont heeft gemaakt in Oudenaarde, is voor de politierechter moeten verschijnen. De rit vol overtredingen gebeurde nadat de bestuurder de nieuwjaarsreceptie van zijn werk had bijgewoond.

De man uit Oudenaarde reed met hoge snelheid door Oudenaarde, negeerde een stopbord en maakte geen gebruik van zijn richtingaanwijzers. Hij probeerde ook weg te vluchten van een alcoholcontrole. Toen de politie hem uiteindelijk te pakken kreeg, blies hij 1,98 promille. De politierechter legt hem een boete van 2.000 euro en een rijverbod van twee maanden op.

Omdat hij zich tijdens de feiten ook weerspannig heeft gedragen, is de jongeman in de correctionele rechtbank ook al veroordeeld tot een werkstraf. (LDO)

Voormalig kandidaat-Prins Carnaval riskeert opnieuw cel na zoveelste verkeersovertreding

Gustaaf S., bekend in heel Aalst omdat hij in 2010 nog kandidaat was om Prins Carnaval te worden, moest deze week opnieuw verschijnen in de politierechtbank in Aalst. De man heeft al 59 veroordelingen opgelopen, waarvan al minstens negen keer voor sturen tijdens een rijverbod.

Ook donderdag stond S. opnieuw terecht voor het sturen spijts verval (ondanks een rijverbod toch achter het stuur kruipen). Alsof dat nog niet voldoende was, werd hij ook betrapt met de gsm in de hand en had hij ook zijn proeven nog niet opnieuw afgelegd. De Aalstenaar was zelf niet aanwezig, maar liet zich wel bijstaan door zijn advocaat. “Ik kan hier niet veel meer op zeggen. Mijn cliënt weet dat hij fout was en dat hij niet mocht rijden”, klinkt het. “Hij was maar voor een heel korte afstand achter het stuur gekropen omdat hij moest gaan tanken. Hij had thuis toen geen eenvoudige situatie met zijn dochter die moest bevallen en zijn vrouw die een ernstige aandoening heeft.”

59 veroordelingen

Gustaaf S. is echter geen onbesproken blad. Bij zijn 59 veroordelingen horen ook correctionele veroordelingen. Zo werd hij op 3 december 2019 nog veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel in een drugszaak. Er kon toen maar liefst 5 ton cocaïne het land binnengesmokkeld worden.

Zijn advocaat vroeg voor deze feiten een milde straf, maar het Openbaar Ministerie ging hier duidelijk niet in mee. Zij vroegen een gevangenisstraf van een jaar, een fikse geldboete, nog maar alle examens opnieuw afleggen en een levenslang rijverbod. De rechtbank doet uitspraak op 19 maart. (KBD)