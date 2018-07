Poolse man opgepakt voor steekpartij in Kortrijk: slachtoffer kan nog niet verhoord worden bvb

09 juli 2018

17u34

Bron: Belga 0 De politie heeft de vermoedelijke dader van de steekpartij in Kortrijk opgepakt. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

Bij een vechtpartij in de Overleiestraat in Kortrijk raakte dit weekend een 52-jarige man zwaargewond nadat iemand hem te lijf was gegaan met een mes. De politie heeft ondertussen de vermoedelijke dader opgepakt, meldt het parket vandaag. Het zou gaan om een Poolse man zonder vaste verblijfplaats.

De man werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter en hij blijft aangehouden. Over omstandigheden van de steekpartij is nog niets bekend. Het slachtoffer is aan de beterhand maar kon nog niet verhoord worden.