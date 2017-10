Poolse dakwerker of Jan om de hoek verdienen binnenkort evenveel FT

Een Poolse dakwerker of Jan om de hoek: geen verschil meer. Buitenlandse werkkrachten verdienen binnenkort evenveel als hun binnenlandse collega's. In de bouwsector is dat normaal al zo, al zijn er nog uitzonderingen. Eurocommissaris Marianne Thyssen (CD&V) staat op een zucht van een akkoord.

Marianne Thyssen wil de sociale dumping aanpakken en Europa een socialer gelaat geven. Wat haar voorgangers maar niet konden verwezenlijken, lijkt haar toch gelukt. De Oost-Europese landen kon ze alvast overtuigen van haar nieuwe richtlijn en als alles verloopt zoals het hoort is er een maandag een akkoord. Gedetacheerde werknemers - krachten uit bijvoorbeeld Portugal, Polen of Bulgarije die aan een lager loon in ons land worden tewerkgesteld - verdienen binnenkort evenveel als een binnenlandse werkkracht. Hetzelfde werk op een en dezelfde plaats betekent dus hetzelfde loon.

Twaalf maanden

Tijdens de vergadering maandag in het Europees parlement zullen de hoofden wel nog gebroken moeten worden over een aantal andere kwesties. Als het van het parlement afhangt, blijft een detacheringsopdracht beperkt tot 24 maanden. Na die periode zijn alle loon- en arbeidsvoorwaarden van het gastland van toepassing. Frankrijk en ons land willen die periode terugbrengen tot 12 maanden. Een bedrijf dat meer dan twee jaar nodig heeft om zijn opdracht in het buitenland uit te voeren bijvoorbeeld, kan wel een verlenging van de detacheringsperiode bekomen.



Allicht wordt de nieuwe richtlijn ook niet onmiddellijk ingevoerd, maar komt er een overgangsperiode. Enkele Oost-Europese landen willen die zo ruim mogelijk.

Premies en onkostenvergoedingen

België is trouwens al een van de weinige Europese landen waar de lonen nu al grotendeels gelijk­geschakeld zijn. Zo krijgen de meeste buitenlandse werkkrachten - vorig jaar ging het om 226.000 - al een gelijkwaardig loon. Extra voordelen horen daar niet bij, maar ook die zouden dankzij de nieuwe richtlijn deel moeten gaan uitmaken van het loonpakket.