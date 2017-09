Poolreiziger Alain Hubert in verdenking gesteld van belangenvermenging EB

Bron: Belga 0 EPA Alain Hubert. Poolreiziger Alain Hubert is een jaar geleden in verdenking gesteld van belangenvermenging. Dat schrijven de Mediahuis-kranten, La Libre Belgique en La Dernière Heure. Gisteren deed het gerecht een huiszoeking bij staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir (N-VA) in verband met de schikking tussen die laatste en de poolreiziger.

Het onderzoek naar Hubert werd een jaar geleden afgerond en is hij in verdenking gesteld wegens belangenvermenging. De raadkamer zal beslissen of hij voor de rechtbank moet verschijnen.



De klacht tegen Hubert, die aan de wieg stond van de zuidpoolbasis Prinses Elisabeth, voor belangenvermenging werd ingediend in 2013. Hij zou met geld van het Poolsecretariaat materiaal van zijn eigen bedrijfjes hebben gekocht.



Ondertussen heeft de overheid een overeenkomst met Hubert gesloten, wat echter niet wil zeggen dat het strafrechtelijk onderzoek vervalt.

