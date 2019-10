Pool riskeert twee jaar cel voor uitbuiting bedelaars in Brugge IB

10 oktober 2019

00u21

Bron: Belga 0 Een 36-jarige Pool heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor mensenhandel en bedelarij. Lukasz W. stuurde bedelaars van deur tot deur om beeldjes te verkopen. Het openbaar ministerie vorderde bij verstek twee jaar effectieve gevangenisstraf.

Het onderzoek naar de groep bedelaars werd gestart door de lokale politie van de zone Kouter. Het ging om mensen die beweerden dat ze geld inzamelden voor doofstomme of zieke mensen. De bende was onder andere actief in Jabbeke en Brugge, maar het onderzoek toonde aan dat Lukasz W. eigenlijk in heel Vlaanderen zijn bedelaars rondvoerde.

In totaal was volgens het parket sprake van twaalf of dertien mensen. De meesten konden niet verhoord worden, omdat ze zelf beweerden doofstom te zijn. In november 2016 en juli 2017 werd de beklaagde geïntercepteerd door de politie, maar uiteindelijk mocht hij telkens beschikken.

Volgens het openbaar ministerie maakte W. zich ook schuldig aan mensenhandel. Een bedelaarster in het Brusselse vertelde immers dat ze onder druk werd gezet om te blijven bedelen voor de Pool. Ze was net als heel wat anderen ook bewust naar België gehaald om te bedelen. Bovendien moest ze per verkocht beeldje van 15 euro 9 euro aan W. geven.

De rechter doet uitspraak op 6 november.