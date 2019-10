Pool die loketbediende (38) doodschoot in ACV-kantoor Diest moet niet naar assisen en kan over enkele jaren al vrijkomen KVDS

30 oktober 2019

06u40

Bron: Belga 72 Sebastian H., de 39-jarige Pool die in 2017 loketbediende Sara Van Passel (38) doodschoot in het ACV-kantoor van Diest, zal niet voor een assisenjury moeten verschijnen. De kans is zelfs reëel dat H., die ontoerekeningsvatbaar is verklaard, over enkele jaren al vrijkomt. Dat meldt Het Belang van Limburg.

Sara Van Passel zat op 21 augustus 2017 aan het loket van het ACV-kantoor in Diest toen ze geconfronteerd werd met Sebastian H., een klant die ze niet persoonlijk kende, maar die woedend was omdat de vakbond hem niet genoeg gesteund zou hebben nadat hij een arbeidsongeval kreeg. De Pool haalde een wapen boven en schoot de vrouw neer. Ze overleed ter plaatse. H. had haar lukraak uitgekozen als slachtoffer. Hij nam meteen na de moord de benen, maar gaf zich later die dag aan bij de politie.

Interneren

Volgens de verslagen van deskundigen is de 39-jarige Pool uit Rotselaar echter ontoerekeningsvatbaar, waarop de Leuvense raadkamer in december vorig jaar besliste om hem te interneren.





De burgerlijke partijen gingen tegen die beslissing in beroep. Ze wilden dat er een college van deskundigen werd aangesteld om de geestestoestand van de Pool grondiger te beoordelen. Maar de raadkamer ging niet in op dat verzoek en dinsdag verwierp ook het Hof van Cassatie het beroep dat de burgerlijke partijen tegen de beslissing hadden ingesteld.





Met het arrest is alvast op strafrechtelijk vlak het doek over de ACV-moord gevallen. De kans is nu reëel dat Sebastian H. over enkele jaren al vrijkomt.