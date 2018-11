Pooier krijgt zeven jaar cel voor wansmakelijke praktijken en mag ook tien jaar Antwerpen niet meer in ADN

07 november 2018

17u03

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een 34-jarige Roemeen veroordeeld tot zeven jaar cel en 144.000 euro boete. Ionut S. was de spilfiguur van een organisatie die zes Roemeense vrouwen had uitgebuit als prostituee. S. mag van de rechtbank tien jaar niet meer in Antwerpen komen.

Ionut S. liet jonge Roemeense vrouwen overkomen naar België om hen hier in de prostitutie te werk te stellen. Hij gebruikte de loverboy-techniek om hen aan zich te binden. De vrouwen gaven hem al hun inkomsten en waren erg loyaal, door een combinatie van verliefdheid, angst en afhankelijkheid.

Zwanger

Ze werden aangemaand om zonder condoom te werken en hij zette hen soms ook aan tot cocaïne- en alcoholgebruik. Drie van de vrouwen raakten zwanger van Ionut S., maar dat was voor hem geen reden om hen even op non-actief te zetten. Ook tijdens hun zwangerschap moesten ze klanten blijven ontvangen.

Ionut S. liet zich bijstaan door vrienden uit Roemenië, die de vrouwen rondreden, het geld ontvingen en hun inkomsten controleerden, in afwezigheid van Ionut S. Zijn 24-jarige vriendin is volgens de rechtbank zowel slachtoffer als dader. Ook zij prostitueerde zich voor hem, maar na verloop van tijd was ze de prostitutie-activiteiten van de andere meisjes mee beginnen regelen en profiteerde ze mee van hun inkomsten.

“Vrijwillig”

Met zijn inkomen uit de prostitutie-activiteiten liet Ionut S. een huis bouwen in Roemenië, betaalde hij schulden af, kocht hij voertuigen, drugs en alcohol en onderhield hij zijn gokverslaving. Hij betwistte de feiten en zei dat alle meisjes vrijwillig in de prostitutie werkten. Maar de rechtbank vond alle feiten bewezen.

Het illegaal vermogen van 192.886 euro dat hij en zijn vriendin vergaard hadden, werd verbeurd verklaard, met inbegrip van het huis in Roemenië. Zijn vriendin vliegt vier jaar achter de tralies, kreeg 40.000 euro boete opgelegd en mag vijf jaar niet meer in Antwerpen komen. De drie overige beklaagden in de zaak kregen celstraffen van twee tot vier jaar en boetes tot 32.000 euro.