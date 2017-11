Polo maait voetganger van zebrapad en pleegt vluchtmisdrijf hr

12u54

Bron: Facebook PolConVL 0 Facebook PolConVL Op sociale media zijn beelden opgedoken van een ongeval met vluchtmisdrijf. De beelden dateren van gisteren en werden gemaakt in de Jerusalemstraat in Schaarbeek.

Op de video is te zien hoe de bestuurder van een witte Volkswagen Polo een voetganger aanrijdt terwijl die op het zebrapad de straat oversteekt. De aanrijder vertraagt heel even door de impact, maar rijdt dan meteen verder zonder zich over het slachtoffer te ontfermen. De man, een vijftiger uit Brussel, zou intussen aan de beterhand zijn. De bestuurder van de Polo wordt opgespoord door de politie.