Pollenseizoen is voorbij: nog nauwelijks stuifmeel in de lucht TTR

02 oktober 2018

17u23

Bron: Belga 0 Het pollenseizoen is voorbij. Dat meldt het netwerk AirAllergy van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV).

Het stuifmeelseizoen begon dit jaar midden januari. De stuifmeelconcentraties van de els en de hazelaar waren vroeg aanwezig in de lucht en lagen een stuk boven het gemiddelde. Het berkenseizoen was volgens Air Allergy "heftig". "Er werden hoge concentraties bereikt in vergelijking met de gemiddelden van andere jaren", luidt het. Sinds vandaag wordt er nog nauwelijks stuifmeel in de lucht waargenomen.

In deze periode van het jaar zijn wel nog grote hoeveelheden sporen van bos- en weidepaddenstoelen aanwezig in de lucht. Mensen die daarvoor gevoelig zijn, moeten volgens AirAllergy nog altijd voorzichtig zijn.