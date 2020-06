POLL. Vanaf maandag weer open: gaat u meteen op café of restaurant? Redactie

06 juni 2020

12u44 6 Cafés en restaurants mogen vanaf maandag opnieuw de deuren openen, zij het onder strikte voorwaarden. Spurt u naar het dichtstbijzijnde terrasje? Of blijft u toch nog even thuis om virtueel te aperitieven?

Vanaf maandag is het zover: cafés en restaurants mogen opnieuw klanten ontvangen. Daar hangen bepaalde voorwaarden aan vast. Zo moeten cafés en restaurants anderhalve meter afstand voorzien tussen de tafels en mogen niet meer dan tien mensen per tafel samenzitten. Bovendien moet iedereen aan zijn of haar tafel bediend worden en moeten de obers mondmaskers dragen. Ten laatste om 1 uur ‘s nachts moeten de deuren dicht.

Die voorwaarden moeten het café- en restaurantbezoek weer veilig maken, en de Belg toelaten om weer een stapje verder uit de lockdown te zetten. Staat u al te springen? Of net niet? Vul hieronder onze poll in.



