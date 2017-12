POLL: Kies hier jouw nieuwsfoto's van het jaar

AFP Aanslag Las Vegas, 1 oktober 2017.

Een golf van aanslagen in Europa, een roep om onafhankelijkheid in Spanje, maar ook: nieuwe liefde in het Britse koningshuis en succes in de sport. De wereld heeft ook in 2017 niet stilgestaan. De meest gevoelige, spannende, maar ook heugelijke momenten zijn vastgelegd op foto. De komende tien dagen laten we jullie in verschillende categorieën meebeslissen over onze "Foto's van het jaar", dat we op 23 december lanceren. Kies vandaag jouw nieuwsfoto van 2017.