Politoloog Dave Sinardet: "Onthullingen over Schild & Vrienden zijn potentieel risico voor N-VA" HR

06 september 2018

16u28

Bron: Belga 0 De onthullingen over de ultrarechtse groepering Schild & Vrienden kunnen een impact hebben op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Met name voor N-VA is er een risico dat gematigde centrumrechtse kiezers afhaken. Dat zegt VUB-politoloog Dave Sinardet.

Kan de Pano-reportage over Schild & Vrienden een invloed hebben op de gemeenteraadsverkiezingen die binnen vijf weken plaatsvinden? Volgens politoloog Dave Sinardet is dat niet uitgesloten.

"De reportage suggereert alvast dat de lijn tussen een cleaner conservatief discours en de ranzige en extreme versie niet altijd even duidelijk is", aldus Sinardet. En dat is volgens hem koren op de molen van de linkse partijen. Zij krijgen volgens hem "extra munitie" om aandacht te vragen voor de radicalisering aan de rechterkant van het politieke spectrum.

Diezelfde linkse partijen kunnen de reportage ook aangrijpen om te waarschuwen voor de gevaren van het "harde discours van sommigen binnen de N-VA en vooral van staatssecretaris Francken".

Banden met N-VA

Vooral voor N-VA lijkt er sprake van een "potentieel risico". Verschillende N-VA-tenoren hebben de praktijken van Schild & Vrienden intussen wel veroordeeld. Maar de groepering lijkt toch associaties en banden te hebben met N-VA. Intussen zijn ook al verschillende N-VA-kandidaten die banden hadden met Schild & Vrienden van de lokale N-VA-lijsten geschrapt.

"Een beetje ranzig racisme kan er voor een deel Vlamingen nog mee door, maar de verheerlijking van Hitler en wapens kan op minder enthousiasme rekenen." Dave Sinardet

Centrumrechtse kiezers

"De partij voelt wel dat het nodig is om zich te distantiëren", aldus Sinardet. Hij verwijst naar de "moeilijke electorale evenwichtsoefening" van N-VA. "Ze moeten aan de ene kant radicaal genoeg blijven om de Vlaams Belang-kiezer te overtuigen, maar willen ook interessant genoeg blijven voor de centrumrechtse kiezers. Die laatsten zouden wel eens afgeschrikt kunnen zijn door de associatie met Schild & Vrienden en zouden daardoor kunnen overstappen naar bijvoorbeeld Open Vld of CD&V."

Volgens Sinardet is het daarbij belangrijk dat er in de reportage niet alleen sprake is van racisme, maar ook van nazisme en naziverheerlijking. "Een beetje ranzig racisme kan er voor een deel van de Vlamingen misschien nog mee door, maar de verheerlijking van Hitler en wapens kan zeker op minder enthousiasme rekenen."