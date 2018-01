Politiezones die tasers moeten testen, krijgen wapens niet gekocht FT

Een Nederlandse agent met stroomstootwapen. In Rotterdam werd vorig jaar gestart met het project. Het proefproject waarbij veertien politiezones in ons land één jaar lang stroomstootwapens mogen gebruiken, loopt niet van een leien dakje. De verschillende korpsen krijgen de wapens niet aangekocht en kunnen dus niet aan de opleiding beginnen. Ook de vakbonden hebben nog altijd hun bedenkingen.

Volgens de Brusselse nieuwssite Bruzz blijven de politievakbonden nog altijd gekant tegen het testen van de wapens zonder een duidelijk wettelijk kader. Zo zijn er een pak risico's verbonden aan het stroomstootwapen, bijvoorbeeld wanneer er geschoten wordt op iemand die lijdt aan een hartziekte of onder invloed van drugs verkeert.

Vakbond NSPV wil alvast dat de agent die de taser gebruikt, niet persoonlijk verantwoordelijk kan worden gesteld. "Als het gebruik van het wapen problemen veroorzaakt bij iemand, vragen wij ons af hoe de rechter zal oordelen. We pleiten dan ook voor een wettelijke aanpassing", zegt Mario Thijs aan Bruzz. Met een taser worden de spieren van het lichaam tijdelijk verlamd door een elektrische schok. Het is sterker dan pepperspray en efficiënter dan een vuurwapen. De taser schiet twee metalen pinnen af en dient een stroomstoot toe van 50.000 volt. Wie geraakt wordt, verliest minstens tien seconden de controle over zijn spieren en zakt in elkaar. In de VS gebruikt de politie het wapen sinds begin de jaren 2000. Daar vielen de voorbije jaren al meer dan honderd doden door het gebruik ervan.

Geen offerte

De politiezones die zich kandidaat stelden, moeten de wapens ook zelf aankopen en voorzien in de opleidingen. En ook daar loopt het een en ander mis. "Geen enkele fabrikant van stroomstootwapens heeft ingetekend op onze opdracht", zegt Johan Berckmans van de zone Brussel-West. Omdat ze maar enkele wapens willen aankopen, vinden fabrikanten de deal niet interessant genoeg.

In de toekomst zal de taser ook worden getest in politiezone Aalst, Westkust, Limburg regio hoofdstad, Brugge, Oostende, Antwerpen, Brussel-Zuid, Boraine, Luik, Arlon Attert Habay Martelange, Beloeil/Leuze-en-Hainaut, Mons Quévy, en Aiseau-Presles Chatelet Farciennes.