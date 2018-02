Politiezone schakelt snelle ‘semi-anonieme’ wagen in voor achtervolgingen avh

21 februari 2018

11u05

Bron: Belang van Limburg; eigen berichtgeving 199 De politiezone Kempenland heeft een snelle Skoda Octavia RS gekocht. De wagen is ‘semi-anoniem’ omdat de naam van de politiezone nog op de flanken staat. Zo wil de politie nepagenten te slim af zijn.

De nieuwe Skoda Octavia RS van politie Kempenland heeft 220 pk onder de motorkap zitten en haalt gemakkelijk meer 200 kilometer per uur. Zo kunnen agenten gemakkelijker achtervolgingen inzetten.

Enkel de oplettende kijker ziet dat op de flanken van de wagen de naam van de politiezone staat gedrukt. Helemaal anoniem is de wagen dus niet, maar daar is een goede reden voor. Omdat sommige criminelen zich voor agent uitgeven, wil de politie niet volledig anoniem de straat op.

Oude dienstwagens

Politievakbond VSOA klaagde deze week nog bij binnenlandminister Jan Jambon (N-VA) over de belabberde toestand van de dienstwagens van de federale gerechtelijke politie. “Met sommige auto’s durven we geen ritje van 100 kilometer meer aan, uit schrik dat we er niet geraken”, zegt Florent Platteeuw (VSOA), zelf speurder in Veurne. “Bijna dagelijks valt er een dienstwagen in panne.” Maar agenten van politiezone Kempenland zullen niet snel in panne vallen met nieuwe hun Skoda Octavia RS.