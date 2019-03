Politiewoordvoerder stelt boek voor over aanslagen Brussel FVI

16 maart 2019

17u52

Bron: Belga 0 Christian De Coninck, woordvoerder van de Brusselse lokale politie, heeft vandaag in Brussel zijn nieuwste boek voorgesteld. De commissaris is al bekend als schrijver van verschillende misdaadromans, maar zijn laatste werk is een stuk persoonlijker. Na de aanslagen van 22 maart 2016 op de luchthaven Brussels Airport en het metrostation Maalbeek werd de politieman getroffen door een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Zijn jongste boek "Die dag heeft Brussel geweend (en ik ook)" is een manier om met die PTSS om te gaan.

"Die 22 maart begon als een normale dag", zegt De Coninck. "Maar na de aanslag op de luchthaven zijn we als politie snel in "terro-modus" gegaan, omdat we vreesden voor een tweede aanslag. We hebben daarin helaas gelijk gekregen met de aanslag in Maalbeek. Ik ben toen het terrein opgegaan, naar een vooruitgeschoven medische post, en daar ben ik geconfronteerd met onnoemelijk leed."

De politiewoordvoerder bleef nog maanden nadien aan de slag, maar de onvermijdelijke klap kwam er toch. "Er zijn een aantal triggers geweest, allereerst toen ik op 21 juli een collega van de federale politie zag die op de luchthaven gewond was geraakt. Ook de prijsuitreiking van 'Brusseleir van 't joêr' was er een, en tenslotte de aankondigingen van Winterpret in de eindejaarsperiode, toen ik het publiek moest vertellen dat alles veilig was. Toen bekroop me de angst dat, als er iets zou gebeuren, ik dat op mijn geweten zou hebben."

De Coninck werd ook al maandenlang geplaagd door psychosomatische problemen en uiteindelijk luidde de diagnose PTSS, waarna hij aan een maandenlange behandeling begon. Tot op vandaag heeft de politieman het moeilijk om naar Brussel terug te keren.

"Ik ben vandaag gelukkig niet alleen gekomen, dat kon ik niet", zegt hij. "Ik hoop ooit terug te keren, ik zou het moeilijk vinden zo afscheid te moeten nemen van iets wat ik graag doe.”