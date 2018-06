Politiewagens botsen tijdens achtervolging in Rekkem, dieven kunnen ontsnappen AHK

01 juni 2018

15u49 3 In Rekkem botst en deze namiddag twee politiewagens frontaal tegen elkaar tijdens een achtervolging.

De politie van Moeskroen was een gestolen voertuig aan het achtervolgen. De daders pleegden een inbraak in Dottenijs en gingen er met de auto vandoor. De bewoonster verwittigde de politie. In de Geallieerdenlaan in Rekkem ging het mis. Een combi en een politiewagen reden frontaal in op elkaar. Het gestolen voertuig kon net daartussen ontsnappen. Vier agenten van de politie in Moeskroen en werden afgevoerd naar het ziekenhuis. Geen van hen verkeert in levensgevaar.