Politiewagens botsen tegen elkaar bij waanzinnige achtervolging: "Voetgangers en fietsers moesten uit de weg springen"

Bron: Belga, eigen berichtgeving 588 De Roeck Op het Falconplein in de Antwerpse binnenstad zijn vanmiddag twee politiewagens tegen elkaar gebotst tijdens een poging om een wagen te onderscheppen. Het gaat om een wagen van de federale politie en een combi van de lokale politie. Twee inspecteurs van de federale politie raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis afgevoerd. Ook Luk Alloo, presentator van het VTM-programma ' Alloo bij de Wegpolitie' zat in een van de achtervolgende politievoertuigen.

Over de aanleiding van de achtervolging is nog niets bekend, maar ze zou al gestart zijn op de autosnelweg. Ter hoogte van de Kinepolis zou de vluchtende Jaguar de snelweg verlaten hebben om daarna via de Noorderlaan naar het stadscentrum te rijden. Volgens de lokale politie reed de vluchtende bestuurder "als een gek" aan hoge snelheden door Antwerpen. "Hij heeft enkele dranghekken geraakt en op die manier verschillende wagens beschadigd, en heel wat voetgangers en fietsers zijn uit de weg moeten springen", zegt woordvoerder Wouter Bruyns. "Bij een poging tot onderschepping zijn twee politiewagens op elkaar ingereden. Iets verderop is het dan toch gelukt de wagen te stoppen. Ook de bestuurder is gevat."

Doorgedreven rijopleiding

Het ongeval gebeurde toevallig slechts enkele uren nadat de Antwerpse lokale politie had bekendgemaakt dat er minder ongevallen met politievoertuigen gebeuren in Antwerpen sinds de politie een eigen doorgedreven rijopleiding voor prioritair rijden heeft.

VTM Luk Alloo, presentator van het VTM-programma 'Alloo bij de Wegpolitie' (hier op een archiefbeeld), zat in een van de achtervolgende politievoertuigen.

De Roeck De zwarte Jaguar met Nederlandse nummerplaat werd in de Rodestraat klemgereden.

RV Een van de wagens crashte tegen betonblokken aan het Falconplein.

