Politiewagen slipt en crasht tegen flitspaal in Molenbeek: vier agenten lichtgewond Silke Vandenbroeck

13u44

Bron: Eigen berichtgeving Politie Brussel

Een politiewagen is op de Gentsesteenweg tegen een flitspaal gereden. Dat bevestigt de woordvoerder van politiezone Brussel-West. "De wagen is geslipt op de tramsporen en is zo tegen de flitspaal beland. De vier agenten die in de wagen zaten geraakten lichtgewond", aldus de woordvoerder.