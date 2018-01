Politiewagen die aan zebrapad staat, krijgt ‘boete’ van burger Sander Bral hr

26 januari 2018

11u28

Bron: Facebook PolCon 0 Een politiewagen die donderdag geparkeerd stond aan een zebrapad in Schilde heeft een nepboete gekregen van een misnoegde burger.

Het voertuig van de lokale politiezone Voorkempen stond donderdag ongelukkig geparkeerd aan een zebrapad op de hoek van de Lijsterbeslaan en de Heidedreef. Een passant die op weg was naar zijn werk stoorde zich hier aan, nam pen en papier en stelde een boete op die hij achterliet onder de de ruitenwisser van de politiewagen. “Soms zouden we allemaal wel eens een boete willen uitdelen. Aan iemand die zich misdraagt in het verkeer of aan iemand die op het zebrapad parkeert en heel de boel blokkeert”, klinkt het op de Facebookpagina PolCon, waar bestuurders politiecontroles met elkaar delen en waar dit bericht gisteren gepost werd.