Politiewagen die aan zebrapad staat, krijgt ‘boete’ van burger. Maar is die wel terecht? Sander Bral hr tt

26 januari 2018

11u28

Bron: Facebook PolCon, eigen berichtgeving 504 Een politiewagen die donderdag geparkeerd stond aan een zebrapad in Schilde heeft een nepboete gekregen van een misnoegde burger.

Het voertuig van de lokale politiezone Voorkempen stond donderdag ongelukkig geparkeerd aan een zebrapad op de hoek van de Lijsterbeslaan en de Heidedreef. Een passant die op weg was naar zijn werk stoorde zich hier aan, nam pen en papier en stelde een boete op die hij achterliet onder de de ruitenwisser van de politiewagen. “Soms zouden we allemaal wel eens een boete willen uitdelen. Aan iemand die zich misdraagt in het verkeer of aan iemand die op het zebrapad parkeert en heel de boel blokkeert”, klinkt het op de Facebookpagina PolCon, waar bestuurders politiecontroles met elkaar delen en waar dit bericht gisteren gepost werd.

Fout geparkeerd?

De vraag is of deze wagen fout geparkeerd is. Het lijkt alleszins van niet. Volgens de wegcode is er een parkeerverbod op oversteekplaatsen voor voetgangers, en op de rijbaan op minder dan 5 meter voor deze oversteekplaatsen. Maar deze politiewagen staat niet op de oversteekplaats, en ook niet op de rijbaan. Binnen de bebouwde kom geldt ook een parkeerverbod op verhoogde bermen, maar hier gaat het om een gelijkgrondse berm.

Trottoir

“Het feit dat de berm waarop de politiewagen geparkeerd staat verhard is, wil zeggen dat die als trottoir gezien wordt”, legt Evelyn Tiebos van de lokale politiezone Voorkempen uit. “De inspecteur die het voertuig daar parkeerde, is dus wel degelijk in fout. Net zoals alle andere voertuigen die op de foto te zien zijn. De inspecteur in kwestie is daarop aangesproken en wij zullen intern bekijken hoe we dat gaan behandelen. Uiteraard staan wij als politie niet boven de wet en moeten ook wij de verkeersregels respecteren. Wij betreuren dit voorval dan ook enorm.”

Het gemeentebestuur van Schilde gaat de verkeerssituatie in de omgeving, waar ook een school ligt, aanpakken en ervoor zorgen dat de signalisatie en wegmarkeringen duidelijker en veiliger worden.