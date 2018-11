Politiewagen botst op auto in Brussel: twee gewonden en veel hinder op kleine ring HA

14 november 2018

08u08

Bron: Belga 0 Op de Boudewijnlaan in Brussel is het vanochtend rond 6 uur tot een aanrijding gekomen tussen een politiewagen en een personenwagen. Dat meldt de Brusselse lokale politie.

Zowel in de personenwagen als in de politiewagen raakte één inzittende gewond. Beide gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis, maar zouden niet in kritieke toestand verkeren. De juiste omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. De lokale politie Brussel Noord voert het verdere onderzoek.

Het ongeval zorgt voor flink wat verkeershinder op de kleine ring (R20), voornamelijk voor het verkeer dat vanuit Koekelberg komt.