Politiewagen beklad bij protestmars door Brussel voor doodgeschoten peuter Mawda Tessa Rens Silke Vandenbroeck Stéphanie Romans IB

24 mei 2018

00u28

Bron: VTM Nieuws, eigen berichtgeving 29 Nadat eerder op de avond een duizendtal mensen bijeen kwamen op het Poelaertplein in Brussel om de tweejarige Mawda te gedenken en haar dood aan te klagen, is later op de avond een stoet van zo'n driehonderd mensen met fakkels van het Justitiepaleis naar het centrum van Brussel getrokken.

Het protest verliep vreedzaam, op wat discussie met de politie na. Er zijn geen arrestaties verricht, wel werd een politieauto beklad door de demonstranten. De stoet van zo'n driehonderd mensen droeg fakkels en de mensen riepen slogans als 'police assasins', 'politie moordenaars', maar de aanwezige politie greep niet in.

Even was er wel wat commotie en discussie met de politie, waardoor de stoet in een zijstraat van de Brusselse voetgangerszone tot stilstand kwam. Even later mocht de stoet doorlopen. Intussen is er wel een politiewagen beklad met de tekst 'assasins', moordenaars. Rond half 1 's nachts ging de groep zonder noemenswaardige incidenten uiteen in Kuregem.

Het Koerdische meisje Mawda kwam vorige week om bij een politieachtervolging toen ze een kogel in haar wang kreeg.

Protestactie

De eerste actie in de vroege avond was een initiatief van de 'Coordination Semira Adamu'. De organisatie vroeg aan de deelnemers van de protestactie om een kledingstuk voor kinderen mee te nemen, om ze dan allemaal aan een waslijn te hangen als een teken van rouw. De protestactie duurde tot half acht.

Aanwezigen lieten weten geschokt te zijn door de manier waarop het meisje om het leven is gekomen. "Het is onbegrijpelijk dat dit in deze tijden nog kan gebeuren. Er moet dringend iets veranderen aan ons beleid, want dit is gewoon onmenselijk", klinkt het.

De Koerdische peuter Mawda (2) werd geraakt door een kogel, toen de politie een bestelwagen met een dertigtal migranten achtervolgde in de buurt van Bergen. De agent die het schot afvuurde, is volgens het parket “zwaar aangeslagen”.