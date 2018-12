Politievakbonden trekken stakingsaanzegging niet in: “Zo snel mogelijk een onderhoud met minister De Crem” adv

10 december 2018

10u12

Bron: belga 0 De politievakbonden trekken de stakingsaanzegging bij de politie niet in. Ze begrijpen dat de nieuwe ministers van de federale regering nu even de tijd nodig hebben om zich in te werken, maar willen wel zo snel mogelijk een onderhoud met de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem, meldt Joery Dehaes van ACV Politie.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront van ACV Politie, ACOD en NSPV activeerde vorige vrijdag de ingediende stakingsaanzegging voor 13 en 14 december. De vakbonden klagen al enige tijd onder meer over de "aanvallen" op het statuut van de politie, de pensioenen, het gebrek aan personeel en het geweld tegen de politie.

Dehaes heeft al contact gehad met de directeur-generaal van het administratief en technisch secretariaat bij het kabinet van Binnenlandse Zaken. "Hij hoopt zo snel mogelijk een onderhoud te regelen met de politievakbonden en minister De Crem. We begrijpen dat dat nu niet de eerste prioriteit is", aldus Dehaes.

De bonden trekken de stakingsaanzegging alleszins niet in. "We moesten daarvoor een formele procedure volgen om een datum te bepalen. Gezien de noodzaak hopen we dat er zo snel mogelijk een gesprek komt met de nieuwe minister", aldus Dehaes.