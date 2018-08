Politievakbonden overwegen "boetevrije weken" in plaats van stakingen kg

02 augustus 2018

13u22

De politievakbonden ACV Politie en NSPV reageren misnoegd op de plannen van de regering om niet langer toe te laten dat ziektedagen opgespaard worden. De bonden plannen acties, "maar dat zullen geen stakingen zijn en we gaan ook niet door Brussel lopen met een doos in onze handen", zegt Carlo Medo van NSPV. Beide bonden kijken naar Nederland, waar de politie bij wijze van protest niet langer boetes uitschrijft.

De uiteindelijke beslissing over eventuele acties ligt bij de achterban, benadrukt Joery Dehaes van ACV Politie, "maar we voelen dat er veel animo is om actie te voeren. Dat zal voor na de vakantieperiode zijn, maar er gaan zeker acties komen. We gaan eerst intern overleg plegen en samenzitten met de andere bonden".

Volgens Dehaes zou het bijvoorbeeld een optie zijn om het Nederlandse voorbeeld te volgen. Daar stopten politieagenten op vraag van de vakbonden in juni met het uitschrijven van boetes en werden er ook geen uitstaande boetes meer geïnd. De politie treedt wel nog op bij verdenking van een misdrijf of bij openstaande gevangenisstraffen. De Nederlandse vakbonden spreken van "publieksvriendelijke acties".

"Het Nederlandse voorbeeld brengt ons op ideeën, ik sluit niet uit dat wij dat ook zullen doen", aldus Dehaes.

Gebrekkige communicatie

Dehaes zegt vooral ontgoocheld te zijn over de gebrekkige communicatie van de regering. De bonden kregen naar eigen zeggen pas gisteren na lang aandringen te horen dat de plannen met de ziektedagen van ambtenaren ook voor de politie zouden gelden. Volgens Carlo Medo zijn de vakbondsafgevaardigden niet gehoord en worden ze in volle vakantieperiode voor voldongen feiten geplaatst.

"We hebben voorlopig nog geen officieel document van de regering gezien, maar we sluiten acties de komende weken niet uit", zegt Medo. "Normaal pleiten wij altijd voor overleg, maar momenteel hebben we echt geen zin om rond de tafel te gaan zitten, we zijn echt boos. De fundamenten van het politiestatuut worden onderuit gehaald."

Volgens Medo behoren ook "boetevrije weken" tot de mogelijkheden, al ligt die beslissing bij de achterban, klinkt het. De liberale vakbond VSOA Politie wil voorlopig niet reageren, zegt voorzitter Vincent Gilles.