Politievakbonden beginnen aan tweedaagse staking: "Geen hinder voor burgers. Met doorgedreven controles straf je alleen maar de mensen"

13 december 2018

09u07

Bron: Belga 5 De staking van drie politievakbonden (NSPV, ACV Politie en ACOD Politie) wordt goed opgevolgd, zegt Carlo Medo, nationaal voorzitter van de vakbond NSPV. "De bedoeling is niet het land lam te leggen of de burgers te vervelen met allerlei controles, we leggen nu de nadruk op het informeren van de collega's aan een aantal stakersposten.”

De politievakbonden staken uit bezorgdheid over de hervorming van hun statuut, hun pensioenregeling, het personeelstekort, de werkdruk en de geweldpleging tegen politiemensen.

“We hebben een specifiek ambt, want we lopen naar het gevaar toe. En er wordt heel wat verwacht qua kennis en capaciteiten. Dat is toch wel heel zwaar voor onze politiemensen en zorgt ervoor dat ze op een bepaalde leeftijd helemaal opgebruikt zijn”, stelt Medo. “Ook het geweld tegen de politie neemt toe, waardoor steeds meer collega’s gekwetst geraken. Je kunt dus de vraag stellen of er nog wel respect voor het uniform is. Het wordt daardoor ook alsmaar moeilijker om jongeren nog te laten kiezen voor het beroep.”

“Met controles maak je je niet sympathiek”

De eerste van de twee stakingsdagen begon vandaag. Om 6 uur waren er al stakersposten aan de commissariaten van Luik, Charleroi en Brussel, waarna ook in Zeebrugge, Genk en Leuven actie gevoerd werd.

“We hebben vooral de collega’s geïnformeerd en aan de mensen uitgelegd wat het doel van onze beweging is. Met de doorgedreven controles straf je alleen maar de mensen en daar maak je je niet sympathiek mee. Het is niet de bedoeling om de buurt te gijzelen. Het overmaken van de boodschap en de bewustwording rond de thema’s zijn het belangrijkste”, zegt Medo.

“Morgen zijn we terug paraat om de burger te dienen. Dit zit niet in ons DNA, want het is altijd moeilijk voor ons om er niet te zijn. Maar het zit hoog bij het personeel, dat heel veel vragen heeft over onder meer het statuut. Men moet een keuze maken: men wil met een Porsche rijden met het budget van een Lada.”

“Positief gesprek”

"We willen dat onze boodschap goed overkomt bij het personeel en bij de overheid”, vervolgt Medo. “Gisteren hebben we al een onderhoud gehad met de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) en die heeft geluisterd naar onze bekommernissen. Het was een positief gesprek en we hopen dat dit resulteert in positieve maatregelen.”

Morgen volgt de tweede stakingsdag voor de leden van de drie vakbonden, maar vooral ACV Politie en ACOD Politie zetten de staking dan verder. “Het lijkt me logisch dat onze mensen morgen terug aan het werk gaan, maar we laten de mensen vrij. Als ze willen staken, is dat hun recht, maar we gaan de mensen niet aanzetten”, besluit Medo. De grootste politievakbond, het liberale VSOA, niet mee aan de actie. "Dat is een kwestie van strategie", zegt Medo. "Zij kiezen voor een andere aanpak en dat respecteren wij."

Hinder Brussels Airport

In verscheidene sectoren en bedrijven wordt deze week door de vakbonden actie gevoerd tegen het regeringsbeleid, in het bijzonder tegen de pensioenplannen van de regering. Morgen vindt een nationale actiedag plaats. De actiedag van de vakbonden kan ook hinder veroorzaken op Brussels Airport. Daarom adviseert de luchthaven reizigers om enkel met handbagage te reizen. Al wil dat niet zeggen dat het onmogelijk zal zijn om bagage in te checken, zegt de persdienst van de luchthaven.

Het is niet duidelijk in welke mate de acties gevolgen zullen hebben, maar Brussels Airport zegt samen met haar partners “alles in het werk te stellen om de impact voor de passagiers te beperken”. Vertragingen zijn evenwel niet uitgesloten. “Daarom adviseren we passagiers om enkel met handbagage te reizen en om voldoende tijd in te plannen om op de luchthaven te geraken”, luidt het