Politievakbond roept leden op geen verkeersboetes uit te schrijven tussen 15 en 30 september Stéphanie Romans jv

13 september 2018

10u26 0 De politievakbond NSPV - een van de grootste - roept haar leden op om voor kleinere verkeersovertredingen tussen 15 en 30 september geen boetes uit te schrijven, maar in de plaats daarvan een "educatieve houding" aan te nemen. Eerder kondigden drie van de vier grootste politievakbonden al aan de flitsmarathon in diezelfde periode te zullen boycotten.

De NSPV klaagt dat de overheid niet naar hen luistert. "De overheid blijft elke dag ons statuut afbreken en valt onze sociale verworvenheden aan", luidt het. "Daarom willen we haar op een pijnlijke plek raken, de financiën."

Concreet zal de politie actie voeren tussen 15 en 30 september en in die periode - waarin ook de aangekondigde flitsmarathon van woensdag 17 en donderdag 18 september valt - geen pv opstellen voor kleinere verkeersovertredingen. De agenten zullen de weggebruiker op een educatieve manier wijzen op de overtreding, maar het zal bij verbale opmerkingen blijven.

De NSPV voegt eraan toe dat ernstige misdrijven zoals het rijden onder invloed of met zeer hoge snelheid wél nog altijd financieel zullen worden bestraft. "Gevaarlijke manoeuvres gaan we natuurlijk blijven beboeten. Maar we laten de interpretatie aan de agenten in het veld om te beslissen wanneer ze wél en niet boetes opstellen", zegt Carlo Medo namens het NSPV.

"We willen een signaal geven aan de overheid", zegt Medo. De bonden zijn kwaad over het personeelstekort. "Ondanks de tekorten krijgen we alleen maar extra taken", aldus Medo. "Denk maar aan de flitsmarathon. Wat denkt de burger daarvan? 'Ze hebben geen volk, maar ze staan hier weer.' Terwijl de realiteit gewoon zo is: we zijn met te weinig mensen. Geef ons extra agenten en we zorgen élke dag voor verkeersveiligheid. Niet alleen tijdens de flitsmarathon."

Het NSPV heeft in totaal 18.000 leden.