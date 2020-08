Politievakbond roept in zaak Charleroi op “collega’s niet zomaar te beschuldigen” en ijvert voor een medische aanpak in de toekomst ADN

18u52 8 Politievakbond VSOA distantieert zich van het gedrag dat de agenten tijdens het hardhandige politieoptreden in de luchthaven van Charleroi vertoonden - en dan vooral van de Hitlergroet die door één politievrouw werd gebracht. Toch dringt de politiebond in een persbericht vooral aan om “zeer terughoudend te reageren” en “collega’s niet zomaar te beschuldigen zonder kennis van zaken”.



De 38-jarige Jozef Chovanec wou begin 2018 op de luchthaven van Charleroi een vlucht nemen naar Slovakije, maar gedroeg zich agressief. Hij werd opgepakt en opgesloten in een politiecel op de luchthaven.

Op nu pas opgedoken bewakingsbeelden is te zien hoe hij zich ’s nachts tot bloedens toe met zijn hoofd tegen de celdeur gooit. De politie komt hardhandig tussenbeide. De beelden tonen hoe zes politiemensen naast en op de geboeide man komen zitten. Lange tijd ligt er ook een deken over zijn gezicht. De politiemensen lachen uitbundig, één agente doet een dansje en brengt de Hitlergroet. De man wordt de volgende dag naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overlijdt.

‘Meer dan gewoon weerspannig’

“Het is duidelijk dat het hier over meer gaat dan een gewoon weerspannig persoon”, aldus VSOA over de dramatische gebeurtenissen in Charleroi. “Mogelijks spreken we over een medische oorzaak. Enkele symptomen hebben dan ook opvallende gelijkenissen van iemand die zich in een staat bevindt van het Excited Delirium Syndrome (EDS) of een psychose.”

Volgens de bond is het “al te gemakkelijk om de uitvoerders met de vinger te wijzen”. “Uiteindelijk hebben deze collega’s moeten ingrijpen omdat de persoon zichzelf iets aan het aandoen was, wat mogelijks ook zeer zware gevolgen kon hebben. Bovendien stellen we ons de vraag waar de leidinggevende officier op dat moment was en welke beslissingen er werden genomen.”

Gebrek aan procedure

VSOA beklemtoont dat zij al enkele jaren aan de overheid vraagt om voor dergelijke zaken een procedure uit te werken. “Dit in het belang van de betrokkene zelf, maar tevens in het belang van de betrokken collega’s zodat ze bij dergelijke tussenkomsten een juridische houvast hebben en eveneens kunnen rekenen op de juiste juridische bescherming.”

Wij zijn de mening toegedaan dat deze persoon niet thuishoort in een politiecel, maar dat dit medisch dient aangepakt te worden

Medische aanpak

“Echter, wanneer wij aan de overheid vragen wat er concreet dient te gebeuren bij bijvoorbeeld EDS, dan kan men – voor wat de politiediensten betreft – weinig concrete antwoorden bieden. Wij zijn de mening toegedaan, gezien het medische aspect bij EDS, psychose of een aandoening met gelijkaardige symptomen, dat deze persoon niet thuishoort in een politiecel, maar dat dit medisch dient aangepakt te worden. Daarom zullen wij aan de Minister van Binnenlandse zaken vragen om het onderwerp te agenderen op het dringend Hoog overlegcomité van 2 september.”

Het voorstel van de bond is tweeledig. Enerzijds vragen ze de uitwerking van een procedure waarbij in de toekomst bij vaststellingen van gelijkaardige symptomen, de betrokken persoon niet meer wordt overgebracht naar een politiecel, “maar ter plaatse gehouden/gefixeerd wordt en onmiddellijk een MUG verwittigd wordt die dan snel ter plaatse kan komen”.

“Gezien het een medisch probleem is, kan de MUG-arts zich dan ook onmiddellijk ontfermen over de patiënt en hem overbrengen naar een spoeddienst in plaats van naar een politiecel. Indien nodig kan de politie dan bijstand geven aan het MUG-team en de spoeddienst. Maar dan wordt de patiënt verzorgd op de juiste plaats door de juiste deskundigen.”

Anderzijds wil VSOA via de Commissaris-generaal “een dringende richtlijn verspreiden dat bij bestuurlijke aanhoudingen de Officier met Bestuurlijke politie steeds ter plaatse komt”. “Tenslotte gebeuren deze aanhoudingen en opsluitingen onder hun verantwoordelijkheid”, klinkt het.

