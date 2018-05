Politievakbond niet te spreken over nep-arrestatie midden in Antwerpen: "Dit kan paniek veroorzaken" ADN

18 mei 2018

08u23

Bron: ATV 0 Politievakbond NSPV is niet te spreken over een arrestatieoefening met groot machtsvertoon op de Keyserlei in Antwerpen gisteren. Dat meldt ATV. De politie zelf begrijpt niet wat het probleem is. "Sommige zaken kan je niet anders inoefenen dan op het terrein", reageert politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

Met getrokken (namaak)wapens overmeesterden inspecteurs van de arrestatie-eenheid (SRT) rond 9 uur 's ochtends een man, om hem vervolgens op de grond te dwingen. Tijdens de ochtendspits, vlak bij het Centraal Station en vlak bij de joodse wijk. Kan niet, vindt NSPV. "Heeft men rekening gehouden met alle mogelijke gevolgen die er kunnen zijn? Wat als een burger iets krijgt of er grote paniek en chaos ontstaat?", klinkt het tegenover ATV. De politievakbond hoopt dat het iets eenmalig is. "Moet die opleiding daar gebeuren? Dit hoeft echt niet zo open en midden in de stad."

Volgens de Antwerpse politie gebeuren zulke oefeningen in het Antwerpse stadscentrum geregeld en zijn ze ook belangrijk. "We begrijpen dat sommige mensen dat spectaculair vinden of schrikken, maar we moeten gewoon oefenen", zegt woordvoerder Bruyns. "Er is ook altijd iemand aanwezig die de oefening begeleidt en evalueert en die is ook aanspreekbaar. Hij zal steeds goed rondkijken of er mensen zijn die aanstoot nemen aan de oefening of geschrokken zijn en zal dan duiden wat het doel is van de oefening, en vooral ook dat het om een oefening gaat. Het is in het belang van iedereen dat de mensen die op straat werken goed geoefend aan de slag kunnen."

De politiewoordvoerder gaat niet dieper in op de aard van de tactische oefening.