Politievakbond luidt opnieuw noodklok over gebrek aan middelen: "Zelfs geen harde schijven om computers uit te lezen" kg

06 mei 2018

Verscheidene diensten binnen de federale gerechtelijke politie kampen met een chronische onderbezetting en een acuut gebrek aan middelen. Daar waarschuwt politievakbond Sypol voor. "De Federal Computer Crime Unit heeft zelfs geen harde schijven om in beslag genomen computers uit te lezen", zegt Sypol-afgevaardigde Ruddy Callewaert.

Concreet gaat het om enkele centrale diensten binnen de federale gerechtelijke politie, zoals corruptiebestrijding, de dienst die zware en georganiseerde financiële criminaliteit bestrijdt, de Federal Computer Crime Unit en de labo's. "Bij de FCCU hebben ze geen harde schijven. Om een in beslag genomen computer uit te lezen, moet ze eerst een andere harde schijf leegmaken", klinkt het.

Behalve een tekort aan middelen is er ook sprake van acute onderbezetting. "Het voorziene kader van 292 politiemensen is voor een derde onderbemand", stelt Callewaert. "Vooral de situatie en onderbezetting in de labo's is zorgwekkend".

Sypol klaagt de desinteresse aan van de voormalige baas van de federale politie, Caterine De Bolle, die Europol gaat leiden. De vakbond vraagt de regering dringend om meer mensen en middelen.