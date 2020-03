Politievakbond luidt alarmbel: “Politietop lapt regels aan laars” SRB AVH

16 maart 2020

14u07 32 Politievakbond NSPV is bijzonder hard voor de politietop en vreest voor de veiligheid van politiemensen. “De politie doet toezicht op de naleving van de sluiting restaurants en cafés maar lapt voor de rest alles aan zijn laars”, klinkt het.

De politietop schiet tekort volgens politievakbond NSPV. Zo blijven politiescholen open ondanks protest van de vakbonden. “Onaanvaardbaar”, klinkt het bij NSPV. Net vandaag testte op de politieschool van Namen iemand positief op het coronavirus en ook op een West-Vlaamse politieschool zou een besmetting zijn vastgesteld.

Net zoals Boucher en Rutten bijna kussend op de foto gaan in tijden van coronacrisis, brengen de Commissaris-Generaal en de minister politiemensen moedwillig in gevaar

Enkele politiescholen hebben de lessen op eigen houtje opgeschort. “Maar de politietop heeft dat besef niet”, luidt het bij NSPV. “Deze idiote beslissing om de politiescholen open te houden, getuigt van onverantwoordelijk gedrag. Net zoals Boucher (MR-voorzitter Georges-Louis Boucher, nvdr.) en Rutten (Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten, nvdr.) bijna kussend op de foto gaan in tijden van coronacrisis, brengen de Commissaris-Generaal en minister De Crem de aspiranten, hun vrouw en kinderen en hun familie moedwillig in gevaar.”

Het NSPV stelt voor om leerlingen nu in te schakelen ten voordele van de operationele diensten. “Op deze manier kan men eventueel een piek van de pandemie opvangen op het terrein en de veiligheid waarborgen van onze burgers.”

Ook ACV Politie uit haar bezorgdheid en eist een andere aanpak. De vakbond vraagt ook een sluiting van de politiescholen en een nieuwe risicoanalyse. “Het is duidelijk dat het coronavirus een bijkomend risico vormt voor het politiepersoneel”, zegt Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie. “Tot op heden hebben we nog geen aangepaste risicoanalyses gezien.”

Minder snelheidscontroles

Het coronagevaar heeft ook gevolgen voor de snelheidscontroles. In heel West-Vlaanderen zal de politie de komende weken minder snelheidscontroles houden. Filiep Jodts – procureur des Konings van West-Vlaanderen – vraagt de politie flitspalen uit te zetten en geplande controles op te schorten. “Ik wil de politie in tijden van corona ontlasten, want ook daar zijn al veel zieken. Dit is een crisis.”

