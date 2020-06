Politievakbond laat zich uit over etnisch profileren: “Tijd dat overheid kleur bekent” TTR

11 juni 2020

15u54 28 Politievakbond VSOA reageert in een persbericht op de beschuldigingen van systematisch racisme bij politieambtenaren. De focus op bepaalde buurten wordt gekaderd in de strijd tegen onder meer overlast en is dus niet gebaseerd op “bepaalde mensen met een migratieachtergrond”, verduidelijkt de politievakbond. Ook vindt VSOA het dringend tijd dat de overheid “kleur bekent”. “Zonder een duidelijk standpunt en visie wordt het politiewerk in België onwerkbaar”, luidt het.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Ethnic profiling is een term die na de aanslagen van 22 maart 2016 in ons land terug naar boven kwam. Enkele deskundigen vonden het niet kunnen dat de politie bepaalde verdachte gedragingen of mensen aan de hand van een profiel systematischer zou gaan controleren. Men moet er niet flauw over doen, er bestonden inderdaad profielen en/of richtlijnen met betrekking tot deze context. En nee, er stonden geen hoogbejaarde ‘madammekes’ tussen van 80 jaar. Maar is dit niet normaal? Behoren deze gerichte controles niet tot goed en efficiënt politiewerk? De meerderheid van de publieke opinie houdt er echter een andere logica op na dan enkele criticasters”, zo schrijft VSOA in een persbericht.

“Ook andere criminaliteitsvormen vergen logischer wijze een zekere “profiling” (en dus niet “ethnic”), om efficiënt proactief te kunnen inspelen op bepaalde fenomenen”, gaat de politievakbond verder. “Zo zijn de profielen van rondtrekkende dadergroepen, drugdealers, witte boordcriminelen, autozwendel et cetera vaak verschillend. Maar ook in buurten en wijken waar er veel overlast wordt vastgesteld (luide muziek, straatracen, zwerfvuil,…) wordt er vaker gecontroleerd.”

De focus op bepaalde buurten en individuen (van welke afkomst ook) heeft dus niets te maken met enige vorm van vooroordelen Politievakbond VSOA

Focus ligt elders

“Het is dus niet zo dat politieambtenaren zich zouden concentreren op bepaalde buurten vanwege bepaalde mensen met een migratieachtergrond. Men gaat zich concentreren op die buurten en plaatsen waar er bepaalde feiten worden gepleegd, waar er regelmatig overlast is, of waar er een zeker onveiligheidsgevoel heerst. De focus op bepaalde buurten en individuen (van welke afkomst dan ook) heeft dus niets te maken met enige vorm van vooroordelen, maar kadert in het bestrijden van fenomenen en overlast, alsook het preventieve karakter van patrouilles. Dergelijke preventieve patrouilles en controles hebben ook niets te maken met racisme dat zou leven onder de politiekorpsen, maar met een zekere vorm van dagdagelijks goed politiewerk”, gaat VSOA verder.

Het is zeer gemakkelijk kritiek te geven op de politiediensten vanop een zekere afstand Politievakbond VSOA

Preventief luik

“De laatste tijd staan er weer een aantal deskundigen te drummen om kritiek te geven op de politiediensten, door onder meer te laten uitschijnen dat de politiediensten mensen met een migratieachtergrond zouden viseren door tijdens controles zich te bezondigen aan ethnic profiling. Ook de term community policing wordt vaak geponeerd. Maar men vergeet daar vaak bij te vertellen dat er ook nog een repressief luik bestaat, en dat proactieve controles zelfs deel uitmaken van het preventieve luik om bestaande fenomenen te kunnen indijken. Bovendien is het afsluiten van het ‘partnerschap’ enkel geschikt voor organisaties en buurtbewoners die het goed voorhebben met de samenleving. Criminelen zijn daar per definitie van uitgesloten.”

“Maar het is zoals in vele van dergelijke ‘verhalen’ dat de beste stuurlui aan wal staan. Het is zeer gemakkelijk kritiek te geven op de politiediensten vanop een zekere afstand of hoog en droog vanachter een bureel, veelal een tijd na eventuele feiten.”

Zonder een duidelijk standpunt en visie wordt het politiewerk in België onwerkbaar Politievakbond VSOA

Duidelijke visie

“Voor deze mensen zou het niet slecht zijn om enige ervaring op te doen, werkelijk als lid van een interventieploeg (met de botten in de modder)”, vindt VSOA. “Waarbij de keuzes vaak moeten gemaakt worden in een fractie van een seconde, technieken dienen toegepast te worden die werden aangeleerd, waarbij men vaak beschimpt en geslagen wordt, en waar men op voorhand al weet dat er bepaalde leidinggevenden, politici en deskundigen zijn die daarna alles in twijfel zullen trekken en de politie -vaak het individu - door het slijk halen.”

“Men moet eens durven duiden welke politie men wil. Wil men in de probleemwijken geen gerichte controles meer? Wil men de boel laten verzieken door geboefte, die de macht over de straat, en de andere buurtbewoners (waarvan 99 procent het goed meent) overneemt? Of wil men een sterke politie die inderdaad gemeenschapsgericht werkt (in partnerschap met iedereen die het goed meent en zich aan de wetten wil houden), maar streng is voor criminelen? Gaat men voor de laatste optie, dan dient dit gepaard te gaan met de volledige steun van de overheden. Zonder een duidelijk standpunt en visie wordt het politiewerk in België onwerkbaar. Het wordt tijd dat de overheid kleur bekent”, besluit de politievakbond.

Eerder deelde VSOA al een reeks beelden van geweld dat zondag 7 juni plaatsvond in Brussel tegen agenten. Daarbij was onder meer te zien hoe combi’s bekogeld werden met stenen en de arm der wet allerlei voorwerpen naar het hoofd geslingerd kreeg. De meeste filmpjes werden voorzien van bijpassend cynisch commentaar.

Lees ook:

Virologen en politici kijken vertwijfeld naar beelden van anti-racismebetogingen: “Dat dit mocht, is waanzin” (+)

Belgian Network for Black Lives: “Niet logisch dat jongeren zo hardhandig werden aangepakt” (+)