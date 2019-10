Politievakbond haalt uit naar Brussels stadsbestuur na klimaatbetoging: “Linkse betogers mogen altijd meer dan rechtse” AW

14 oktober 2019

08u13

Bron: Belga 66 Afgelopen weekend werden 435 activisten van de klimaatbeweging Extinction Rebellion aangehouden. Dat leek te gebeuren met onnodig politiegeweld. Volgens de politievakbond VSOA is dat deels de schuld van het stadsbestuur: de stad moet volgens de bond zélf betere beslissingen maken. Nu zouden bepaalde betogingen sneller worden toegelaten dan andere.

Is het stadsbestuur van Brussel strenger voor rechtse dan voor linkse betogingen? De politiemensen op het terrein ervaren het zo. Dat heeft VSOA-vakbondsman Patrick Roijens verklaard in De Ochtend op Radio 1. “De mensen vragen duidelijkheid en neutraliteit.”

“Het is een frustratie van de mensen op het terrein. Ze zien dat wanneer bepaalde groeperingen betogen, de overheid de tolerantiegrens zeer hoog legt. Als andere organisaties komen betogen, ligt de grens laag”, zegt Roijens. “Als een rechtse organisatie zou aankondigen dat ze volgende week gaat betogen, mag je zeker zijn dat alle maatregelen genomen zullen worden om de neutrale zone hermetisch af te sluiten. Nu werd toelating gegeven aan een groep die aankondigde dat ze zich niet aan de regels zou houden en zou binnendringen in de neutrale zone. Het loopt uit de hand en dan is de politie is de pispaal.” De vakbond wil een gesprek met het stadsbestuur.

Pepperspray

Bij het klimaatprotest dat Extinction Rebellion zaterdag hield op het Paleizen- en Koningsplein in Brussel, zijn in totaal 435 mensen opgepakt. Er loopt ook een onderzoek naar minstens twee incidenten waarbij de politie mogelijk ten onrechte pepperspray gebruikte. Op een foto die onze fotograaf maakte en op beelden van VTM Nieuws is bijvoorbeeld te zien hoe de politie de spray inzet tegen manifestanten die op de grond liggen en schijnbaar geen bedreiging vormen. Eén man was zelfs al geboeid.