Politievakbond eist meer erkenning na schietpartij in Luik Silke Vandenbroeck

30 mei 2018

10u01 0 De politievakbond NSVP heeft deze ochtend een persconferentie gegeven naar aanleiding van de schietpartij in Luik gisteren. "We eisen dat er terug meer erkenning komt voor het beroep van de agent", zegt Carlo Medo, nationaal voorzitter.

"We hebben gisteren de pers nog niet kunnen toespreken omdat we op dat moment met de feiten en onze agenten bezig waren. Iedereen is erg aangedaan door wat er gebeurd is. Het is zeer triest. Maar als politievakbond vragen wij ons toch af waarom dit kon gebeuren", zegt Medo.

"Wij hebben al langer het gevoel dat er geen respect meer is voor onze agenten. Vroeger was je bang voor de agent, nu bedreig je de agent. Die mentaliteit kan niet. Daarom zullen we met minister Jan Jambon samen zitten om te bekijken wat we hier aan kunnen doen."