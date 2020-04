Politievakbond eist excuses van Pascal Smet voor zijn uitlatingen over rellen Anderlecht KVE

13 april 2020

14u36

Bron: Belga 0 De socialistische vakbond ACOD eist excuses van Brussels staatssecretaris Pascal Smet voor zijn bericht over een politieachtervolging en de rellen in Anderlecht van afgelopen weekend. De vakbond reageert met "verontwaardiging en onbegrip" op het bericht van Smet. Eerder had ook de liberale politievakbond VSOA al kritiek geleverd op Smet.



In een bericht op zijn Facebook-pagina stelde Brussels staatssecretaris Pascal Smet (one.brussels-sp.a) zich vragen bij de politieachtervolging die leidde tot de dood van een 19-jarige jongen in Anderlecht. Zo vraagt hij zich onder meer af of de controle echt een prioriteit was voor de politie. En hoewel hij de rellen zelf veroordeelt, zegt Smet ook dat er "iets anders aan de hand is". "Een vertrouwensbreuk. Afstand. Onbegrip. En zelfs regelrechte haat. Aan beide kanten. Want daar zitten ze in Kuregem in. In kampen. En zijn die rellen dan niet voor sommigen eerder een schreeuw tot aandacht?", zo staat in het bericht van Smet.



Net als het liberale VSOA is ook de socialistische politievakbond ACOD LRB Politie niet te spreken over de uitlatingen van Smet. "Hoe je het ook leest, je kan niet anders dan interpreteren dat volgens de staatssecretaris de politie alle schuld treft voor de dood van Adil. Die interpretatie begrijpen wij niet", stelt afgevaardigde Luc Breugelmans. Volgens hem hebben de politiemensen hun job gedaan en moet Smet daar ook respect voor opbrengen.

De politiemensen verdienen het niet dat de staatssecretaris nu de dood van die jongen in hun schoenen wil schuiven Afgevaardigde Luc Breugelmans

"De politiemensen verdienen het niet dat de staatssecretaris nu de dood van die jongen in hun schoenen wil schuiven", meent Breugelmans. Volgens hem speelt Smet met zijn boodschap de relschoppende jongeren in de kaart. "Zij krijgen van Pascal Smet de bevestiging dat het optreden van de politie niet correct was", klinkt het.

Verontschuldig je ook tegenover de familie van Adil wiens dood je aangrijpt om even de politie door het slijk te halen Afgevaardigde Luc Breugelmans

"Wel beste staatssecretaris, het enige verstandige dat je nu kan doen, is je verontschuldigen tegenover de politiemensen aanbieden. Maar verontschuldig je ook tegenover de familie van Adil wiens dood je aangrijpt om even de politie door het slijk te halen", luidt het nog.

Vader van overleden Adil (19) uit Anderlecht roept op tot kalmte: “We willen geen problemen”

De Crem gaat voor ‘zero tolerance’ na rellen Anderlecht



