Politievakbond deelt beelden van geweld in Brussel: combi's van dichtbij bekogeld met stenen, agenten krijgen allerlei voorwerpen naar hoofd geslingerd

08 juni 2020

12u12 834 De politievakbond VSOA heeft een reeks beelden gedeeld van geweld dat gisteren plaatsvond in Brussel tegen agenten. Daarbij is onder meer te zien hoe combi’s bekogeld werden met stenen en de arm der wet allerlei voorwerpen naar het hoofd geslingerd kreeg. De meeste filmpjes werden voorzien van bijpassend cynisch commentaar.



De ironische ‘rondleiding’ begint bij een Salvatore Ferragamo-winkel die geplunderd werd. “Winkelen op een gezellige zondagnamiddag in Brussel. En neen, niet in de Matongé-wijk maar op de Louizalaan. En neen, de solden zijn nog niet begonnen...”

Aan de etalage van Jimmy Choo gingen de amokmakers nog een stap verder. Ze staken een kartonnen doos in brand en gooiden het kleinood in het gebouw. “Zonder te weten of er nog bewoners aanwezig zijn. Crimineel crapuul”, klinkt het. Een van de manifestanten haastte zich wel om het dreigende gevaar weer naar buiten te halen.

In de meest afschrikwekkende video worden twee combi’s van dichtbij bekogeld met stenen. Er wordt op de ramen gebonkt en één herrieschopper probeert de deur van de bestuurder te openen. “Onder de noemer ‘betoging tegen racisme en politiegeweld’. Mooie namiddag weer in het bruisende Brussel. Deze beelden gaan de wereld rond, (burgemeester; nvdr) Philippe Close en Pascal Smet.”

Die laatste kwam als staatssecretaris voor sp.a in het nieuws omdat hij zich vragen stelde bij de achtervolging die in april leidde tot de dood van de 19-jarige Adil. “Ik veroordeel de rellen, maar er is ook iets anders aan de hand”, klonk het toen. “Een vertrouwensbreuk. Afstand. Onbegrip. En zelfs regelrechte haat. Aan beide kanten. Want daar zitten ze in Kuregem in. In kampen. En zijn die rellen dan niet voor sommigen eerder een schreeuw tot aandacht?”

Voorts waren er ook nog beelden van agenten die een barricade gevormd hadden. Zij kregen allerlei voorwerpen naar het hoofd geslingerd door een woedende menigte, één agent werd zwaar geraakt. “Voor diegenen die nog niet echt mee waren met de gebeurtenissen van gisterennamiddag in Brussel, dit was een manifestatie tegen politiegeweld?”

Tot slot trapten de “delinquenten” (zoals Close ze noemde; nvdr) zo hard mogelijk op een passerende combi. “Hoezo, personeelstekort bij de politie Brussel? Aan enthousiaste lokale kandidaten is er blijkbaar geen gebrek.”

Close wees erop dat het stadsbestuur een delicate afweging moest maken tussen de openbare orde, de volksgezondheid en het recht op vrije meningsuiting. “We kunnen de bevolking niet langer vragen om de woede te bedwingen. De 10.000 deelnemers hebben hun boodschap vredevol en rustig gebracht, daarna is een beperkte groep de politie beginnen uitdagen. Diversiteit zit in het Brusselse DNA en is de kracht van de stad. 99,9 procent van de deelnemers droeg bovendien een mondmasker.”

