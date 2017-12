Politievakbond boos: “Wanneer hadden de agenten hun cadeautjes dan wel moeten kopen?” ADN

17u27

Bron: La Dernière Heure 1297 Alertes Contrôles De Police - Infos Bruxelles Facebook Politievakbond NSVP verdedigt de twee agenten die met winkelzakjes gefotografeerd werden in het Brusselse winkelcentrum Dockx.

De foto werd zondag gedeeld op de Facebookpagina ‘Alertes Contrôles De Police - Infos Bruxelles’. Hoewel de persoon die het kiekje online plaatste in het bijschrift specifiek laat weten geen problemen te hebben met winkelende agenten – “het is Kerstmis voor iedereen, dit is helemaal geen kritiek” – heeft de politiezone Brussel-Hoofdstad door de foto wel een intern onderzoek opgestart.

“Heeft de marionet die deze foto genomen heeft zichzelf al eens afgevraagd wanneer de agenten anders hun cadeautjes hadden moeten kopen? Tijdens de openingstijden van de winkels moeten ze jullie namelijk beschermen”, zucht Thiery Belin van politievakbond NSVP vandaag op Twitter. “Ik vind het zielig om agenten te fotograferen”, verduidelijkt hij aan La Dernière Heure. Volgens hem is de foto wel degelijk bedoeld om de politie schade toe te brengen. "Er wordt met veel minachting gekeken naar onze politiemensen. Maar zij zorgen er wel voor dat iedereen plezier kan hebben en zonder zorgen kan kerstshoppen. Hoewel deze foto geen ideale situatie schetst, mogen we toch echt niet vergeten dat ook zij nog altijd mensen zijn.”

De politie betreurt het voorval evenwel, omdat er van de agenten verwacht wordt om tijdens hun dienst zowel fysiek als mentaal beschikbaar te zijn voor hun taken. "In een context van dreigingsniveau 3 is het belangrijk om snel en efficiënt te kunnen reageren op incidenten, wat niet het geval is als je met boodschappen over straat loopt", stelde politiewoordvoerder Olivier Slosse gisteren. "Met dit gedrag ondermijnen de agenten de waardigheid van hun ambt. Er zullen dan ook gepaste straffen toegepast worden", klinkt het nog.