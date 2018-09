Politievakbond ACV kondigt staking aan: "Het is genoeg geweest" tdm

05 september 2018

18u26

Bron: VTM Nieuws 0 De christelijke vakbond bij de politie, ACV Openbare Diensten, dient een stakingsaanzegging in. Dat schrijft De Tijd en is bevestigd aan VTM NIEUWS. Ze eisen toegevingen van minister Jan Jambon (N-VA) over hun ziektestelsel. "Het is genoeg geweest voor de politiemensen", zegt Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie aan VTM NIEUWS. "Er zullen harde acties komen."

"Eind deze week gaan we de stakingsaanzegging indienen", gaat Dehaes verder. "Daar zitten dan tien à twaalf dagen tussen, vooraleer we kunnen starten met acties."

Harde acties

Welke acties ondernomen zullen worden, is nog onduidelijk. "Maar de bereidheid voor acties is groot. Er komen ook boetevrije weken, maar er komen zeker harde acties."

"Zoveelste aanval"

We willen staken omdat er een zoveelste aanval op ons statuut is gekomen, namelijk het aanpassen van ons ziektestelsel. Het is genoeg geweest voor de politiemensen", besluit Dehaes.

Overleg Jambon

Er was vanmiddag nog overleg tussen Jambon en de bonden, maar dat leverde niks op. Morgen is er overleg met de andere vakbonden.