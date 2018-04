Politierechters pleiten voor lagere verkeersboetes: "Meesten betalen toch nooit" HA

07 april 2018

07u48

Bron: Belga 106 Twee Limburgse politierechters pleiten ervoor om de verkeersboetes te verlagen, in plaats van ze steeds maar te verhogen. Want heel veel overtreders betalen die boetes niet, omdat ze niet kunnen. "Daarom moeten we de boetes verlagen, maar ze dan ook wel innen", klinkt het in Het Belang van Limburg en de andere kranten van Mediahuis.

Politierechters Paul Geukens van de rechtbank in Hasselt en Theo Wilsens van de rechtbank in Beringen zijn overtuigd van de harde aanpak, maar zijn tegen de steeds hoger wordende boetes. "Dat de overheid eens publiceert hoeveel boetes betaald worden. De grote hoop betaalt nooit. Die hebben dat geld niet. Wat voor zin heeft het monsterboetes op te leggen aan mensen die werkloos zijn, een leefloon hebben of in schuldbemiddeling zitten?", stellen ze.

"Tsunami aan wetten"

"Met Koen Geens (CD&V) hebben we eindelijk een minister van Justitie die hervormingen doorvoert. Dat is goed. Maar hij doet te veel en te snel. Het gevolg is een tsunami aan wetten, waar niemand nog zijn weg in vindt", stellen de politierechters. Het stoort hen dat ze als rechter nog weinig te kiezen hebben. Ze zijn soms verplicht zware straffen op te leggen, zonder rekening te houden met de concrete omstandigheden of de aard van de overtreding.

