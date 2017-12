Politierechter roept "iedereen op om verantwoordelijkheid te nemen" na veroordeling trucker voor doodrijden 6-jarig jongetje Mathias Mariën

Bron: Eigen berichtgeving

Een 58-jarige trucker is deze ochtend veroordeeld voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval aan de schoolpoort van het Sint-Lodewijkscollege in Brugge waarbij een 6-jarige kleuter stierf. Yamen Shelleh belandde er op 22 februari onder de tientonner en overleed aan zijn verwondingen.

"Ik heb het kind niet gezien. Dat vind ik verschrikkelijk", sprak de chauffeur de nabestaanden toe. Volgens de politierechter was er sprake van een menselijke fout. Hij deed nog een stevige oproep. "Ik roep iedereen op om elk op z’n niveau de verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij denk ik ook aan de weginfrastructuur", klinkt het. De oproep is eerder opvallend te noemen. In zijn vonnis van 24 pagina’s kon de rechter enkel oordelen over de schuld of onschuld van de vrachtwagenchauffeur. "Toch roep ik iedereen op om hun verantwoordelijkheid te nemen op hun niveau."

Politierechter Leo Vulsteke doelt daarbij op extra verkeersgeleiders, verkeerslichten, slagbomen, affiches, extra brede zebrapaden,... Alles wat een schoolomgeving veiliger kan maken. Aan de schoolpoort waar Yamen stierf, stonden en staan nog steeds geen gemachtigde opzichters.

Er moet volgens de rechter voorts werk gemaakt worden van sensibilisering bij kinderen, hun ouders en vrachtwagenchauffeurs en van de verdere ontwikkeling van technologie om de verkeersveiligheid te verhogen.

Geldboete

De Nederlandse trucker kreeg een geldboete van 1.600 euro, waarvan de helft met uitstel, een maand rijverbod en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.

Op 22 februari gebeurde de dodelijke aanrijding aan de schoolpoort. De 58-jarige trucker stond omstreeks 8 uur te wachten aan het zebrapad ter hoogte van het Sint-Lodewijkcollege, toen hij na enkele ogenblikken wachten opnieuw vertrok. “Mijn cliënt dacht dat de baan vrij was en keek enkel naar de weg vlak voor zich”, verduidelijkte de advocaat van de beklaagde de situatie. Yamen (6) was de laatste van een lange rij die de weg overstak toen de tientonner kwam aangereden. Chauffeur Cornelis V.H. sleurde de kleuter mee onder de wielen. Het jonge slachtoffer overleed korte tijd later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Mathias Mariën "Ik heb het kind niet gezien. Dat vind ik verschrikkelijk", sprak de chauffeur de nabestaanden toe in de rechtszaal.

Tijdens de vorige zitting vroeg zijn advocaat de vrijspraak. “Mijn cliënt had het fietsertje ook niet kunnen zien. Ook voor hem blijft het een verschrikkelijke gebeurtenis”, zei meester Hans Spriet. De politierechter oordeelde deze ochtend dat de volledige verantwoordelijkheid bij de trucker ligt.

"Ik voel nog steeds heel veel pijn. Waarom mijn kleinkind? Het was beter mezelf geweest" Grootvader van Yamen

Familie in shock

Het dramatische dodehoekongeval laat nog steeds diepe sporen na bij de familie van Yamen. Dat bleek tijdens de pleidooien van het ongeval in de Brugse politierechtbank. Hanan Shelleh, de mama van de kleuter, en de grootvader hadden het zichtbaar moeilijk om voor het eerst oog in oog te staan met de vrachtwagenchauffeur. “Ik voel nog steeds heel veel pijn. Waarom mijn kleinkind? Het was beter mezelf geweest”, sprak de geëmotioneerde opa. De politierechter oordeelde nu dus dat de schuld bij de trucker ligt. Voor de familie een opluchting.

Mathias Mariën De grootvader en moeder van het slachtoffertje.