Politierechter Kathleen Stinckens kandidaat-voorzitster Comité P KVE

12 november 2018

19u32

Bron: Belga 1 Leuvens politierechter Kathleen Stinckens wordt mogelijk de nieuwe voorzitter van het Comité P. Dat meldt de VRT. Stefaan Van Hecke, die zetelt in de bevoegde Kamercommissie, bevestigt dat haar naam circuleert als kandidaat maar noemt het bericht “voorbarig”.

De Bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van de Comités P en I vergaderde deze middag achter gesloten deuren over de benoeming van de voorzitter van het Comité P, dat toezicht houdt op de politiediensten. Voor die post zijn er drie kandidaten, onder wie Leuvens politierechter Kathleen Stinckens en huidig voorzitster Johanna Erard. Stinckens is woordvoerder van de vereniging van politierechters, en is bekend van het VIER-programma ‘De Rechtbank’.

De Kamercommissie heeft nu een voorstel overgemaakt aan de Conferentie van Voorzitters, die de zaak zal agenderen op de plenaire vergadering van woensdag. De Kamerleden moeten de benoeming daar nog bevestigen. Dat gebeurt in een anonieme stemming.

