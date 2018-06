Politierechter geeft 4.000 euro boete en 5 jaar rijverbod: "Het is gedaan met die trouwstoeten, toch in deze regio" Koen Baten

29 juni 2018

09u50

Bron: Eigen berichtgeving 1209 De 18 beklaagden die vanochtend voor de rechtbank van Dendermonde moesten verschijnen nadat ze betrapt waren tijdens een trouwstoet op de E17 in Lokeren hebben zware straffen gekregen van politierechter Peter D’hondt. De beklaagden zelf verschenen niet voor de rechtbank.

De straffen gaan van geldboetes van 2.000 euro tot 4.000 euro voor Ahmet D., die al een aanzienlijk strafblad had. Verder kregen alle beklaagden ook een rijverbod van drie tot vijf jaar en werden er drie voertuigen verbeurd verklaard waaronder een Porsche Cayenne.

Zes beklaagden werden vrijgesproken door de politierechter omdat er sprake is van twijfel. Meerdere beklaagden hadden ook de vrijspraak gevraagd omwille van de privacy en de beelden die gefilmd werden, maar politierechter D’hondt maakte duidelijk dat hier geen sprake van kon zijn. "De verkeersveiligheid gaat voor op de privacy in dit geval. Het is gedaan met de trouwstoeten, toch in deze regio", aldus de politierechter.

Keren op de snelweg

Op 11 februari 2017 ontving de politie verschillende meldingen over een huwelijksstoet van een twintigtal voertuigen. De karavaan situeerde zich op de E17 ter hoogte van Lokeren in de richting van Kortrijk, en zette zich voort op de R4 richting Terneuzen. Het verkeersonveilig gedrag bestond uit onder meer keren op de snelweg, rijden op de pechstrook, met de vier richtingaanwijzers rijden, uit het voertuig hangen, het verkeer tot stilstand brengen, filmen en uitstappen.

De politie kwam ter plaatse en haalde de stoet uit het verkeer. Uiteindelijk konden er 19 verdachten geïdentificeerd worden. Het gingen om mannen van Turkse afkomst uit Lokeren, Turnhout en Antwerpen. Ze werden beschuldigd van kwaadwillige belemmering van het verkeer.

