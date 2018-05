Politierechter D’Hondt streng voor deelnemers trouwstoet: "Een traditie in Turkije? Hier niet!" Koen Baten

25 mei 2018

10u28

Bron: Eigen berichtgeving 1038 In de politierechtbank van Dendermonde staan 18 beklaagden terecht nadat ze een grote trouwstoet hebben gehouden op de E17 in Lokeren. Een 20-tal voertuigen namen deel aan de stoet en zorgden voor gevaarlijke taferelen op de drukke snelweg. Acht beklaagden riskeren hun voertuig kwijt te raken. "Huwelijkskaravanen horen niet thuis in onze maatschappij en wekken agressie op", aldus Peter D'hondt.

Op 11 februari 2017 ontving de politie verschillende meldingen over een huwelijksstoet van een twintigtal voertuigen. De karavaan situeerde zich op de E17 ter hoogte van Lokeren in de richting van Kortrijk, en zette zich voort op de R4 richting Terneuzen. "Het verkeersonveilig gedrag bestond uit onder meer: draaien/keren op de snelweg, rijden op de pechstrook, met de vier richtingsaanwijzers in werking rijden, uit het voertuig hangen, verkeer tot stilstand brengen, filmen en uitstappen", stelt het openbaar ministerie.

De politie kwam ter plaatse en haalde de stoet uit het verkeer. Uiteindelijk konden er 18 verdachten geïdentificeerd worden. Het gaat om mannen van Turkse afkomst uit Lokeren, Turnhout en Antwerpen. Ze worden beschuldigd van kwaadwillige belemmering van het verkeer. "Dat is traditie van bij ons uit Turkije", vertelde één van de beklaagden over de trouwstoet.

"Eigenlijk probeer ik jullie te beschermen"

Politierechter Peter D'hondt richtte zich onmiddellijk tot alle beklaagden die aanwezig waren in de rechtbank. "Het is misschien gebruikelijk bij jullie, maar bij ons alleszins niet. Jullie hinderen het verkeer, zorgen voor gevaarlijke situaties en beginnen zelf te dansen op de snelweg", klonk het. "Dit wekt bijzonder veel agressie en zelfs racisme op bij andere bestuurders, jullie moeten toch begrijpen dat dat niet de bedoeling kan zijn. Er zijn al genoeg racisten, eigenlijk probeer ik jullie te beschermen."

"Het is lang geleden dat ik nog stoet gehad heb in mijn regio, ik dacht dat het fenomeen verhuisd was naar de regio Antwerpen. Ik heb al grappend gevraagd waarom ik niet uitgenodigd was op het feest, omdat ik een aantal van de aanwezigen hier ken." (als overtreders op de politierechtbank, nvdr.)

"Zet desnoods een emmer op jullie hoofd"

De meeste beklaagden gaven toe dat de trouwstoet er ver over ging, maar minimaliseren ook allemaal hun eigen rol. "Ik heb er niets op tegen dat jullie feest vieren, maar niet op de openbare weg. Zet desnoods een emmer op jullie hoofd en dans dan zoveel je wilt, maar kruip niet achter het stuur om dit soort toeren uit te halen", besloot de politierechter.

De feiten waren hallucinant en werden ook getoond aan de hand van video's van de beklaagden. Daarop was te zien hoe er werd gedanst, geroepen en veel gas gegeven terwijl ze stil stonden. "Hallucinante feiten. Het wordt gezien als de normaalste zaak van de wereld, maar dat is het absoluut niet", aldus de procureur. "Ik ben dan ook van oordeel dat ik voor elke beklaagde artikel 42 mag vragen en ze voorgoed ongeschikt verklaren. Dit gedrag toon aan dat ze niet kunnen rijden", klinkt het.

Herkenbaar op beelden

Volgens een van de advocaten waren de beklaagden daar herkenbaar op te zien, en moeten ze geweerd worden uit het dossier omdat ze een inbreuk vormen op de privacywet. Het openbaar ministerie vordert voor de beklaagden vijf jaar rijverbod, geldboetes van 2.000 tot 4.000 euro en de verbeurdverklaring van zes wagens gebruikt in de trouwstoet.