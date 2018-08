Politierechter Christian Vanhoorebeke: "Justitie is in commercieel bedrijf aan het veranderen" KVDS

11 augustus 2018

11u23

Bron: Belga 0 "Justitie is bezig in een commercieel ­bedrijf te veranderen. Ik krijg de ­indruk dat Justitie nu ook geld moet opbrengen en dat alles wat geld kost, wordt af­gebouwd." Dat zegt politierechter Christian Vanhoorebeke (66), die deze week zijn laatste zitting voorzat na een carrière van 42 jaar.

Het interview met de rechter staat in Het Nieuwsblad. En daaruit blijkt dat Vanhoorebeke bedenkingen heeft bij de evolutie die onze rechtspraak de jongste 20 jaar heeft doorgemaakt. "Boetes, boetes en nog eens boetes. Ik vraag me af of dat in functie van de veiligheid is."

Ruïneren

"We worden verplicht almaar hogere boetes op te leggen, waardoor we het risico lopen mensen te ruïneren. ­Iemand die 1.500 euro verdient en een gezin met twee kinderen heeft, kan geen boetes van 7.000 euro betalen. In zo'n systeem spreek je niet meer over rechtvaardigheid en bescherming van de maatschappij, maar over geld", aldus rechter Vanhoorebeke.





Volgens de politierechter probeert men justitie te commercialiseren, en mag het departement niet alleen geld kosten, maar moet het ook geld opbrengen.