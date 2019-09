Politierechter: "Alcoholslot leidt tot aparte rechtspraak voor arm en rijk" TVP

05 september 2019

00u00 1 Een politierechter heeft tijdens z'n zitting gisteren het alcoholslot bekritiseerd, en dan vooral het financiële aspect ervan. Zo'n slot kost de overtreder zelf immers duizenden euro's. "Wie dat niet kan betalen, moet zijn auto laten staan, terwijl rijkere mensen verder kunnen rijden."

"Het alcoholslot creëert een rechtspraak voor arme en voor rijke burgers", zei Halse politierechter Johan Van Laethem. "De wetgever zou de wetgeving moeten wijzigen als hij een rechtvaardig en geloofwaardig rechtssysteem wil behouden. Want wie het alcoholslot niet kan betalen, kan niet meer rijden omdat we die persoon dan voor die periode een rijverbod geven."

Bijspringen

Het alcoholslot wordt opgelegd aan bestuurders die na 1 juli 2018 betrapt werden met 1,8 promille of meer in het bloed, en aan recidivisten. Voor één jaar kost dat hen meer dan 3.000 euro, voor twee jaar lopen de kosten op tot 5.000 euro. Bij de veroordeling tot een alcoholslot kunnen geldboetes wel verlaagd worden of zelfs volledig wegvallen in functie van de kostprijs van het slot. Politierechter Van Laethem stelt voor om bij te passen aan wie minder middelen heeft. "Het geld dat gestort wordt aan het Verkeersveiligheidsfonds zou bijvoorbeeld kunnen dienen om bij te springen. Anders krijg je een onrechtvaardige situatie." De FOD Justitie zelf zegt als uitvoerende macht niet te reageren op individuele uitspraken van rechters. Het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wijst door naar kabinet van minister van Mobiliteit François Bellot, "omdat de MR fel voorstander van het alcoholslot was". Bij Bellot zelf valt te horen dat het kabinet zich niet uitspreekt over gerechtelijke uitspraken: "Ieder zijn institutionele rol.”