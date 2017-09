Politiemotard krijgt zware slagen na wielerwedstrijd: "Voor een keer de kans om 'een blauwe' te kloppen" rvl

15u28

Bron: Belga 2 Photo News Illustratiebeeld. Twee mannen hebben zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor weerspannigheid en slagen en verwondingen op een motard van de politiezone Het Houtsche. Het Openbaar Ministerie vorderde voor Silvester L. (31) bij verstek 18 maanden effectieve gevangenisstraf. Zijn kompaan riskeert 12 maanden cel. Een van de mannen riep volgens getuigen: "Voor een keer heb ik een kans om op een blauwe te kloppen."

Op 6 september 2015 moest de inspecteur van PZ Het Houtsche in Oostkamp het verkeer tijdens en na een wielerwedstrijd in goede banen leiden. R.B. hield een voertuig tegen dat aan hoge snelheid kwam aangereden. De bestuurder stopte even, maar reed dan toch weer door. Toen Silvester L. uiteindelijk toch stopte, weigerde hij zijn papieren te tonen aan de politieman.



Samen met zijn passagier Kenny D. (36) ging L. het slachtoffer te lijf. "Voor een keer heb ik eens de kans om op een blauwe te kloppen", riep hij volgens getuigen. R.B. had zijn motorhelm nog op, maar kreeg toch zware slagen tegen zijn hoofd. Na het incident was de helm zelfs kapot. Het slachtoffer hield aan de feiten een hersenschudding, nekklachten en oorsuizingen over. Zijn advocate Karen Van Haverbeke vroeg om de precieze schade te laten vaststellen door een deskundige. De politiezone Het Houtsche eiste een schadevergoeding van ruim 23.000 euro.



Kenny D. gaf op de zitting enkel toe dat hij het slachtoffer duwde. "Ik heb me laten meeslepen door Silvester, maar heb die dag inderdaad fouten gemaakt", zei de man uit Beernem. De rechter wees hem erop dat de straffen voor dergelijke feiten verhoogd zijn. "Ik kan je tot vier jaar naar de gevangenis sturen daarvoor, omdat de mensen dat soort geweld beu zijn." De rechter doet uitspraak op 26 oktober.



Opvallend genoeg raakte dezelfde motard op 9 augustus 2017 zwaargewond tijdens een andere wielerwedstrijd in Beernem. R.B. had niet opgemerkt hoe een bestelwagen van de seingevers toestemming had gekregen om de weg te dwarsen. Door de crash liep het slachtoffer een hersenschudding en een zware knieblessure op.