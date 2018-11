Politiemotard (35) gewond na aanrijding op weg naar interventie in Wenduine

Mathias Mariën

08 november 2018

18u10

0

Een motorrijder van de politie Bredene/De Haan is deze namiddag betrokken geraakt in een verkeersongeval in Wenduine. De 35-jarige politieman was op weg naar een interventie, toen hij werd aangereden door een personenwagen. “Na verzorging in het ziekenhuis mocht hij opnieuw beschikken”, zegt commissaris Dennis Goes.