Politieman vrijgesproken die getalmd zou hebben met tip aanslag Joods museum TK

11u14

Bron: Belga 0 BELGA

De politieman die vervolgd werd omdat hij te lang gewacht zou hebben om een tip over de aanslag op het Joods Museum door te geven, is vandaag door het Brusselse hof van beroep vrijgesproken. De man werd in oktober 2015 door de Brusselse correctionele rechtbank nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden met uitstel, maar in beroep had het parket-generaal zelf de vrijspraak gevraagd.

Na de aanslag op het Joods Museum, waarbij op 24 mei 2014 vier mensen omkwamen, meldde een tipgever aan een lid van de lokale informantendienst van de federale politie dat de gebruikte kalasjnikov mogelijk een wapen was dat pas in het milieu zou zijn verkocht. Volgens het Brusselse parket had de politieman getalmd om het rapport over die informatie op te stellen, waardoor de antiterrorismecel van de federale politie niet op de hoogte was.

Intern probleem

Achteraf bleek dat de tip niet ging om het wapen waarmee de aanslag werd gepleegd, maar desondanks besliste het Brusselse parket de betrokken politieman te vervolgen. De Brusselse correctionele rechtbank veroordeelde de politieman in oktober 2015 tot twee maanden cel met uitstel, maar vandaag vroeg het Brusselse parket-generaal de vrijspraak.

"Het parket-generaal heeft duidelijk begrepen dat er nooit informatie is achtergehouden en dat er een probleem is geweest binnen de betrokken dienst, waarvoor men onze cliënt heeft willen laten opdraaien", zeiden meesters Sven De Baere en Sven Mary, de advocaten van de politieman, bij de behandeling van de zaak.