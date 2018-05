Politieman veroordeeld voor kopstoot in Overpoort: “Kan hij die functie wel nog uitvoeren?” Sam Ooghe

04 mei 2018

10u42

Bron: Eigen berichtgeving 1 Een jonge politieman uit Gent is veroordeeld voor het geven van een kopstoot in een café in de Overpoort. Hij betwistte de beschuldigingen, maar volgens de rechter is er geen reden om te twijfelen aan de verklaringen van de getuigen. “Kan de beklaagde zijn functie als agent wel nog invullen?”, stelde hij zich openlijk de vraag.

De politieman patrouilleert dikwijls in de Overpoort, maar gaat er na zijn uren ook zelf drinken. Dat was ook het geval op 13 juni 2016, na een match van de Rode Duivels op het EK. Uit de toiletten van danscafé Tam-Tam strompelde die avond een jongeman. Aan de portier verklaarde hij dat hij een kopstoot gekregen had. De schuldige, volgens enkele aanwezigen? De bewuste politieman. Buiten functie op dat moment, maar mét enkele glazen in het bloed.

Functie als agent in vraag

K.C. bleef de voorbije twee jaren zijn aandeel in de schermutseling betwisten en vroeg de vrijspraak. Hij zou zich enkel verdedigd hebben. Deze ochtend maakte rechter Anthony Van Mol brandhout van zijn houding. “De beklaagde heeft nog een lange weg af te leggen. Hij doet aan schuldverschuiving en neemt zijn verantwoordelijkheid niet op tijdens het onderzoek. Na de feiten lachte hij het slachtoffer ook uit en maakte hij zich uit de voeten”, sprak de rechter. “Dat alles geeft ernstig te denken over het vermogen van de beklaagde om zijn functie op adequate wijze in te vullen. Zeker gezien zijn hoedanigheid als politieagent moet hij conflicten op niet-gewelddadige wijze kunnen oplossen.”

Opvallend was de verklaring van de portier in een eerdere zitting. “Het is niet het eerste probleem met een politieman in ons café”, zei hij. “Er waren al vechtpartijen met agenten die we herkenden. Een maand geleden nog moesten we een andere politieman in burger buitenzetten omdat hij meisjes aan het lastigvallen was. Politie of niet, als iemand veel drinkt, is dat een mens als een ander.”

K.C. was niet aanwezig bij het vonnis. Hij kreeg een werkstraf van 130 uur opgelegd. Hij zal ook 350 euro moeten betalen aan het slachtoffer. Welke sancties de Gentse politie zal nemen, is nog niet duidelijk.