Politieman redt koppel dat in Schelde springt in Doornik Redactie

20 juni 2019

08u32

Bron: belga 0 Een politieman heeft gisterenavond een koppel gered dat in Doornik in de Schelde was gesprongen. Alle drie zijn gezond en wel op het droge gekomen. Het gebeuren speelde zich gisteren kort na 20.15 uur af aan de Quai des Poissonsceaux in Doornik, in de provincie Henegouwen.

Om nog ongekende redenen sprongen een man en een vrouw rechtover het internaat in de Schelde. Een politieman die in de buurt was, sprong op zijn beurt in de rivier om hen te redden. De politieman slaagde erin het koppel naar de kaai te brengen.

De hulpdiensten waren inmiddels verwittigd. De brandweer kwam ter plaatse met een vrachtwagen met boot, een pompwagen, een ambulance en een commandovoertuig. De hulpverleners ontfermden zich over de politieman en het koppel en brachten hen voor een controle naar het ziekenhuis van Doornik.