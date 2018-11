Politieman krijgt slag in het gezicht van dronken treinreiziger in Lokeren TTR

21 november 2018

18u00

Bron: Belga 0 In het Oost-Vlaamse Lokeren raakte een politieman gisterenavond gewond toen hij een slag in het gezicht kreeg van een dronken treinreiziger. Dat meldde de afdeling Dendermonde van het parket Oost-Vlaanderen.

De lokale politie kreeg rond 21.30 uur een oproep over een vechtpartij op een trein richting Antwerpen. "Toen de politiemensen op het perron van het station in Lokeren kwamen, zagen ze een dronken man aan de deuropening van de trein staan die verbaal agressief was tegen de treinconducteur", meldt het parket.

"De politie kwam tussen, waarna de verdachte, een 38-jarige man uit Sint-Gillis-Waas, zich tegen hen keerde. Nadat ze hem tevergeefs sommeerden de trein te verlaten, werd de man weerspannig en gaf hij één van de politiemensen een zware slag in het aangezicht.”



De politieman werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte moet zich op 28 november verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Dendermonde.